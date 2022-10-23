Про це повідомляє міністерство оборони Нідерландів.

"Постачання зброї та боєприпасів виправдовує себе, так само як навчання українських військових, щоб вони могли оптимально використовувати свою зброю. Ми бачимо, що Україна виграє від усього цього прогрес у військовій сфері", - наголосила міністерка Кайса Оллонгрен.

За її словами, українські військові показують значний прогрес. Вона наголосила на необхідності продовжувати підтримку Сил оборони України.Тому Нідерланди готують шостий пакет допомоги нашій країні через Європейський фонд миру. Додаткові 500 млн євро будуть надані країною на військове обладнання.

Крім того, міністерство зазначило, що військова місія ЄС зосереджується на підготовці українських військових у Польщі та Німеччині, наприклад, у сфері розмінування чи інших спеціалізованих питань.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні зенітні ракети на 15 млн євро. Точна кількість ракет, які передадуть Україні Нідерланди, наразі невідома. Очікується, що їх будуть використовувати в засобах ППО, які передадуть Україні інші країни. Крім того, розглядається можливість надання обладнання, яке українська армія зможе використовувати взимку.

20 жовтня Нідерланди підтримали створення спецтрибуналу в Гаазі щодо агресії РФ проти України.