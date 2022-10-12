Нідерланди передадуть Україні зенітні ракети на 15 млн євро

Про це вона заявила під час зустрічі НАТО в Брюсселі, цитує De Telegraaf.

Так, Нідерланди передадуть Україні додаткові зенітні ракети для посилення захисту неба. Їхня загальна вартість складе 15 млн євро.

Зазвичай інформацію про постачання зброї розголошують неохоче. Проте цього разу країни НАТО вирішили зробити виняток, щоб показати Росії, що ракетні обстріли територій України 10 та 11 жовтня не лишилися без відповіді.

"Єдиний результат, якого досягне Путін – це те, що ми будемо постачати ще більше через такого роду атаки", - наголосила Оллонгрен.

Точна кількість ракет, які передадуть Україні Нідерланди, наразі невідома. Очікується, що їх будуть використовувати в засобах ППО, які передадуть Україні інші країни. Крім того, розглядається можливість надання обладнання, яке українська армія зможе використовувати взимку.

Також Оллонгрен відмовилася уточнювати, чи буде Амстердам передавати Україні важке озброєння, зокрема броньовані гаубиці, як це було раніше.

"Ми завжди маємо дивитися, які броньовані гаубиці ми можемо зараз поставити, а які нам зараз потрібні для власної готовності та навчань. Ми завжди шукаємо баланс", - зазначила міністерка оборони Нідерландів.

12 жовтня міноборони Німеччини повідомило, що передасть Україні реактивні системи залпового вогню MARS II та артилерійські установки PzH 2000.