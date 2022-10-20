Нідерланди підтримали створення спецтрибуналу в Гаазі щодо агресії РФ проти України
Парламент Нідерландів 20 жовтня підтримав створення спеціального трибуналу в Гаазі щодо збройної агресії Російської Федерації проти України
Про це повідомив депутат Сьорд Вімер Сьордсма від партії D66 у твіттері.
"Більшість парламенту Нідерландів виступає за створення спеціального трибуналу для розгляду акту агресії Росії проти України. Ми можемо і повинні притягнути Путіна до відповідальності", - ідеться в повідомленні.
Видання rtlnieuws додає, що D66 вважає логічним кроком створення спецтрибуналу для керівництва Росії в Гаазі, адже саме там уже успішно засуджували військових злочинців. За словами Сьордсма, окремий трибунал потрібний і для Путіна, щоб мати можливість переслідувати його в майбутньому.
"Тому що через Міжнародний кримінальний суд це зараз юридично неможливо. Зараз немає жодного трибуналу, який би міг його судити. МКС може це зробити для кажанів, але не для самого Путіна", - заявив Сьордсма.
- 12 жовтня стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні зенітні ракети на 15 млн євро.
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