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Нідерланди підтримали створення спецтрибуналу в Гаазі щодо агресії РФ проти України

20 жовтня, 2022 четвер
16:05
війна з Росією Нідерланди_ прапор

Парламент Нідерландів 20 жовтня підтримав створення спеціального трибуналу в Гаазі щодо збройної агресії Російської Федерації проти України

Про це повідомив депутат Сьорд Вімер Сьордсма від партії D66 у твіттері.

"Більшість парламенту Нідерландів виступає за створення спеціального трибуналу для розгляду акту агресії Росії проти України. Ми можемо і повинні притягнути Путіна до відповідальності", - ідеться в повідомленні.

Видання rtlnieuws додає, що D66 вважає логічним кроком створення спецтрибуналу для керівництва Росії в Гаазі, адже саме там уже успішно засуджували військових злочинців. За словами Сьордсма, окремий трибунал потрібний і для Путіна, щоб мати можливість переслідувати його в майбутньому.

"Тому що через Міжнародний кримінальний суд це зараз юридично неможливо. Зараз немає жодного трибуналу, який би міг його судити. МКС може це зробити для кажанів, але не для самого Путіна", - заявив Сьордсма.

  • 12 жовтня стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні зенітні ракети на 15 млн євро.

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Нідерланди
Гаазький трибунал
Гаага
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