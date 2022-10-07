У Нідерландах затримали підозрюваного у продажу мікрочипів до РФ в обхід санкцій
Чоловіка зі Сходу Нідерландів затримали за підозрою у постачанні мікрочипів до Росії, що заборонено міжнародними санкціями
Про це повідомляє телерадіокомпанія NOS.
Мікрочипи можуть бути використані в збройовій промисловості, повідомляє слідча служба податкової та митної адміністрації FIOD. Через міжнародні санкції вони не можуть бути продані російським компаніям.
За даними FIOD, чоловік удавав, що продає мікрочипи в інші країни.
На банківські рахунки, оргтехніку і товарні запаси підозрюваного накладено арешт.
Нагадаємо, Рада Євросоюзу у четвер затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій.
Всього було затверджено вісім пакетів санкцій проти Росії. Серед іншого заборонений експорт передових технологій до Росії.
- 6 вересня у Politico зазначили, що Росія втратила доступ до критично важливих компонентів зброї. При цьому США і союзники контролюють можливі джерела постачань. Джеймс Бірн, директор відділу розвідки та аналізу відкритих джерел у провідному аналітичному центрі з питань оборони та безпеки RUSI, сказав, що Росія, ймовірно, роками скуповувала запаси західних мікрочипів та іншого необхідного обладнання, але зараз воно може закінчитися.
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