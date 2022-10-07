Про це повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Мікрочипи можуть бути використані в збройовій промисловості, повідомляє слідча служба податкової та митної адміністрації FIOD. Через міжнародні санкції вони не можуть бути продані російським компаніям.

За даними FIOD, чоловік удавав, що продає мікрочипи в інші країни.

На банківські рахунки, оргтехніку і товарні запаси підозрюваного накладено арешт.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу у четвер затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій.

Всього було затверджено вісім пакетів санкцій проти Росії. Серед іншого заборонений експорт передових технологій до Росії.

6 вересня у Politico зазначили, що Росія втратила доступ до критично важливих компонентів зброї. При цьому США і союзники контролюють можливі джерела постачань. Джеймс Бірн, директор відділу розвідки та аналізу відкритих джерел у провідному аналітичному центрі з питань оборони та безпеки RUSI, сказав, що Росія, ймовірно, роками скуповувала запаси західних мікрочипів та іншого необхідного обладнання, але зараз воно може закінчитися.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb