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Головна Світ Китай виділить $40 млрд на виробництво мікрочипів, - Reuters

Китай виділить $40 млрд на виробництво мікрочипів, - Reuters

5 вересня, 2023 вiвторок
12:05
Світ китай

Влада Китаю має намір запустити новий державний інвестиційний фонд, щоб залучити близько $40 мільярдів для свого напівпровідникового сектора

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Китай нарощує зусилля з метою наздогнати США та інших суперників. 

За словами джерел, ймовірно, це буде найбільший із трьох фондів, заснованих Китайським інвестиційним фондом індустрії інтегральних схем, також відомим як Великий фонд.

Його мета у 300 млрд юанів ($41 млрд) перевищує аналогічні кошти у 2014 та 2019 роках, які, згідно зі звітами уряду, зібрали 138,7 млрд юанів та 200 млрд юанів відповідно.

Reuters додає, що однією з основних галузей інвестицій стане обладнання для виробництва чипів, розповіли анонімні джерела Reuters.

Президент Сі Цзіньпін уже давно заявляє про необхідність досягнення Китаєм самозабезпеченості напівпровідниками. Ця необхідність стала ще більш нагальною після того, як Вашингтон запровадив низку заходів щодо експортного контролю за останні кілька років, посилаючись на побоювання, що Пекін може використати передові чипи для підвищення свого військового потенціалу.

Процес збору коштів, ймовірно, займе кілька місяців, і поки що неясно, коли буде запущено третій фонд чи буде внесено подальші зміни до планів.

До спонсорів двох попередніх фондів Великого фонду входять міністерство фінансів та багаті державні підприємства, такі як China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation та China Telecom.

Протягом багатьох років Великий фонд надавав фінансування двом найбільшим китайським заводам з виробництва мікросхем, Semiconductor Manufacturing International Corporation та Hua Hong Semiconductor, а також компанії Yangtze Memory Technologies, виробнику флешпам'яті та низці дрібніших компаній та фондів.

Попри ці інвестиції, китайська індустрія мікросхем не здатна відігравати провідну роль у глобальному ланцюжку постачань, особливо щодо передових чипів.

  • Напередодні провідна асоціація глобальних компаній-виробників мікросхем Trade Group попередила, що китайська компанія Huawei будує тіньову виробничу мережу секретних заводів з виробництва напівпровідників, яка дозволить компанії з чорного списку обійти санкції США.
Китай
Технології
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