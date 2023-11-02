Байден висунув кандидата на посаду заступника Блінкена: що про нього відомо
Президент США Джо Байден висунув кандидатуру Курта Кемпбелла на посаду заступника держсекретаря США
Про це повідомив Білий Дім.
Ця посада була вакантною з липня, коли пішла у відставку Венді Шерман. Тимчасово виконувала обов'язки Вікторія Нуланд.
Кемпбелл від січня 2021 року працює заступником помічника президента США й координатором з питань Індійсько-Тихоокеанського регіону в Раді нацбезпеки.
Його називають "азіатським царем", оскільки він брав активну участь у формуванні політики США щодо Азії під час попередніх адміністрацій. У 2009 - 2013 роках відіграв важливу роль у формуванні стратегії "повороту до Азії" експрезидента Барака Обами.
До того Кемпбелл обіймав посаду заступника помічника міністра оборони США з питань Азії та Тихого океану в адміністрації Білла Клінтона. Його кандидатура Кемпбелла на посаду потребує затвердження Сенатом США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.3 Купівля 37.3Продаж 37.89
- EUR Купівля 39.48Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе