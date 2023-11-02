Байден висунув кандидата на посаду заступника Блінкена: що про нього відомо

Про це повідомив Білий Дім.

Ця посада була вакантною з липня, коли пішла у відставку Венді Шерман. Тимчасово виконувала обов'язки Вікторія Нуланд.

Кемпбелл від січня 2021 року працює заступником помічника президента США й координатором з питань Індійсько-Тихоокеанського регіону в Раді нацбезпеки.

Його називають "азіатським царем", оскільки він брав активну участь у формуванні політики США щодо Азії під час попередніх адміністрацій. У 2009 - 2013 роках відіграв важливу роль у формуванні стратегії "повороту до Азії" експрезидента Барака Обами.

До того Кемпбелл обіймав посаду заступника помічника міністра оборони США з питань Азії та Тихого океану в адміністрації Білла Клінтона. Його кандидатура Кемпбелла на посаду потребує затвердження Сенатом США.