Байден визнав, що хвилюється через події у Конгресі та анонсував велику промову щодо України

Про це повідомляє сайт Білого дому.

"Мене це хвилює, але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату в обох партіях заявили, що вони підтримують фінансування України", - сказав Джо Байден на наступний день після відставки Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників, яка сталася після голосування за тимчасовий бюджет без статті про допомогу Україні.

Президент США додав, що незабаром виголосить промову щодо допомоги Україні.

"Я збираюся виголосити велику промову щодо цього питання та пояснити, чому для Сполучених Штатів і наших союзників надзвичайно важливо, щоб ми дотримувалися своїх зобов’язань. Я збираюся навести аргумент, що інтереси США полягають в тому, щоб Україна досягла успіху", - підкреслив Байден.

Голова Білого дому також висловив переконання, що США зможуть підтримувати Україну й без додаткового фінансування.

"Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, на який у нас є кошти. І є інший спосіб, за допомогою якого ми можемо знайти для цього фінансування. Але я не збираюся вдаватися в зараз у подробиці", - пояснив Байден.

Голосування за тимчасовий бюджет та відставка Маккарті

1 жовтня Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 діб схвалений Сенатом та Палатою представників. Перед цим голова Білого дому виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.

3 жовтня Палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті через звинувачення однопартійців по Республіканські партії, що він пішов на компроміс з демократами, забезпечив ухвалення 45-денного бюджету та уклав "таємну угоду" з Джо Байденом.