Байден заборонив в'їзд до США чиновникам Нікарагуа
У вівторок, 16 листопада, президент Джо Байден заборонив в'їзд до США представникам влади Нікарагуа
Про це повідомляється у постанові Білого дому.
Президент Байден заборонив урядовцям Нікарагуа в'їжджати до Сполучених Штатів за політику та дії, які порушують права людини та загрожують демократії в державі.
Заборона поширюється на президента Даніеля Ортегу, його дружину та віце-президентку Росаріо Мурільйо і на всіх членів уряду.
У документі зазначається, що вказані особи підривають та завдають шкоди демократичним інститутам та перешкоджають поверненню демократії у Нікарагуа. Ортегу звинувачують у репресіях проти опозиційних лідерів, журналістів і громадських діячів під час підготовки до президентських виборів у листопаді 2021 року.
Раніше, 8 листопада, диктатора Даніеля Ортегу переобрали на посаду президента Нікарагуа, яку він посідає вже 14 років поспіль. США не визнали вибори вільними та справедливими.
- Нагадаємо, 2 лютого 2021 року Верховна Рада схвалила санкції щодо Нікарагуа через так зване "консульство" в окупованому Криму.
- 14 липня стало відомо, що окупаційний уряд Криму домовився про торгово-економічне співробітництво з Нікарагуа.
- 10 листопада РНБО запровадила санкції щодо засновників так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму.
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