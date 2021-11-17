Байден заборонив в'їзд до США чиновникам Нікарагуа

Про це повідомляється у постанові Білого дому.



Президент Байден заборонив урядовцям Нікарагуа в'їжджати до Сполучених Штатів за політику та дії, які порушують права людини та загрожують демократії в державі.



Заборона поширюється на президента Даніеля Ортегу, його дружину та віце-президентку Росаріо Мурільйо і на всіх членів уряду.



У документі зазначається, що вказані особи підривають та завдають шкоди демократичним інститутам та перешкоджають поверненню демократії у Нікарагуа. Ортегу звинувачують у репресіях проти опозиційних лідерів, журналістів і громадських діячів під час підготовки до президентських виборів у листопаді 2021 року.



Раніше, 8 листопада, диктатора Даніеля Ортегу переобрали на посаду президента Нікарагуа, яку він посідає вже 14 років поспіль. США не визнали вибори вільними та справедливими.

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року Верховна Рада схвалила санкції щодо Нікарагуа через так зване "консульство" в окупованому Криму.

14 липня стало відомо, що окупаційний уряд Криму домовився про торгово-економічне співробітництво з Нікарагуа.

10 листопада РНБО запровадила санкції щодо засновників так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму.