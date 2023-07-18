Байден запросив премʼєра Ізраїлю Нетаньягу з візитом у США
Президент США Джо Байден запросив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Вашингтона з офіційним візитом, його дата буде визначена згодом
Про це повідомив офіс ізраїльського премʼєра, передає Reuters.
Запрошення було передане під час телефонної розмови між Байденом і Нетаньягу за день до візиту президента Ізраїлю Іцхака Герцоґа до Вашингтона.
Нетаньягу повернувся до влади понад шість місяців тому, але Байден досі відмовлявся надіслати йому запрошення.
- У суботу, 15 липня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скаржився на погане самопочуття, його доправили у відділення невідкладної допомоги медичного центру.
- У неділю, 16 липня, його вже виписали з лікарні після того, як у суботу його госпіталізували із запамороченням через зневоднення організму.
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