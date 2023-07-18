Байден запросив премʼєра Ізраїлю Нетаньягу з візитом у США

Про це повідомив офіс ізраїльського премʼєра, передає Reuters.

Запрошення було передане під час телефонної розмови між Байденом і Нетаньягу за день до візиту президента Ізраїлю Іцхака Герцоґа до Вашингтона.

Нетаньягу повернувся до влади понад шість місяців тому, але Байден досі відмовлявся надіслати йому запрошення.