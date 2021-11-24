Байден запросив Тайвань на саміт за демократію, чим обурив Китай

Про це повідомляє The Guardian.



Тайвань запросили на саміт за демократію, який організовує Джо Байден, разом зі 109 іншими демократичними країнами. Натомість Китай не потрапив до списку запрошених.



Уряд Тайваню подякував за запрошення та заявив, що це стане можливістю поділитися своєю демократичною історією успіху.



Цей крок викликав обурення в Китаю, який закликав США дотримуватися "політики одного Китаю".



Нагадаємо, питання Тайваню порушувалося на віртуальній зустрічі Сі Цзіньпіна та Джо Байдена цього місяця. Тоді лідер Китаю застеріг президента США "не гратися з вогнем", адже уряд Байдена обіцяв надати підтримку частково визнаній державі, яку КНР прагне повернути до свого складу.



Україна також зазначена у списку запрошених на саміт країн. Саміт відбуватиметься 9-10 грудня 2021 року.



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