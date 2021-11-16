Джо Байден і Сі Цзіньпін провели 3,5-годинну зустріч: обговорили стосунки між країнами, зміни клімату і Тайвань
У понеділок, 15 листопада, президент США Джо Байден і очільник КНР Сі Цзіньпін вперше провели віртуальну зустріч, під час якої обговорили напруження у стосунках між країнами, статус острову Тайвань і стан із правами людини в Китаї
Про це повідомляє Reuters.
Зустріч тривала 3,5 години. Це перша зустріч лідерів США і Китаю з часу обрання Байдена президентом.
Сі назвав Байдена "давнім другом" і висловив сподівання, що Китай та США мають розширювати спілкування та співпрацю.
Американський президент, своєю чергою, наголосив, що конкуренція між державами не повинна перерости у конфлікт.
Однією з найчутливіших тем було обговорення частково визнаної держави Тайвань, яку китайська влада вважає своєю відокремленою провінцією та прагне включити до складу КНР.
США натомість обіцяли Тайваню надати військову підтримку в разі атаки з боку КНР.
Сі закликав Байдена "не гратися з вогнем" щодо Тайваню.
Президент США також розкритикував ситуацію з правами людини в Китаї, зокрема, придушення протестів у Гонконзі та утиски національних меншин у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.
Крім того, лідери США і КНР обговорили глобальні зміни клімату. За тиждень до цієї зустрічі держави підписали декларацію про спільну боротьбу з глобальним потеплінням на кліматичному саміті у Глазго.
Сі Цзіньпін заявив, що здорові та стабільні стосунки між країнами необхідні для мирної міжнародної обстановки та ефективного реагування на глобальні виклики.
- Нагадаємо, 11 листопада в КНР ухвалили "історичну резолюцію", яка закріпила статус Сі Цзіньпіна в політичній історії та прирівняла його до Мао Цзедуна.
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