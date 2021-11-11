Китай ухвалив "історичну резолюцію", яка закріпила статус Сі Цзіньпіна в політичній історії та прирівняла його до Мао Цзедуна

Про це повідомляє BBC.



Центральний комітет партії ухвалив резолюцію про головні здобутки за останні 100 років та майбутні напрямки діяльності.



За весь час існування Комуністичної партії такий документ ухвалюють втретє - перший раз був за правління Мао Цзедуна в 1945 році, а другий - за Ден Сяопіна в 1981 році.



Таким чином, резолюція утвердила статус Сі Цзіньпіна в політичній історії держави нарівні з засновником партії Мао та його послідовником Ден Сяопіном.



BBC зазначає, що експерти вбачають у цьому ознаки повернення культу особистості.



Очікується, що наступного року Сі Цзіньпіна втретє перевиберуть на пост президента КНР, адже в 2018 уряд скасував обмеження на два президентські терміни.



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