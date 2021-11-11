США та Китай підписали декларацію про співпрацю у боротьбі з глобальним потеплінням
У рамках кліматичного саміту COP26 США та Китай домовилися про співпрацю в боротьбі зі змінами клімату
Про це повідомляє офіційний сайт Державного департаменту США.
У пресрелізі йдеться, що США та Китай визнають серйозність кліматичної кризи та зобов'язуються робити важливі кроки для її подолання протягом наступного десятиліття.
Зокрема, сторони планують співпрацювати у напрямку переходу до циркулярної економіки, зменшення викидів парникових газів і розвитком відновлюваних джерел енергії.
Також США та Китай обіцяють докласти максимальних зусиль, щоб взяти під контроль та мінімізувати кількість викидів метану в 2020-х роках.
Як зазначає BBC, ЄС та ООН назвали підписану між країнами декларацію важливим кроком у правильному напрямку, але "Грінпіс" заявив, що підписанти мусять докладати більше зусиль.
Президенти Джо Байден і Сі Цзіньпін проведуть віртуальну зустріч на наступному тижні, щоб обговорити деталі. За словами представника Китаю з питань клімату, рішення про декларацію стало наслідком близько 30 зустрічей протягом останніх 10 місяців.
- Кліматичний саміт COP26 розпочався 31 жовтня у Глазго та триватиме до 12 листопада. Близько 120 світових лідерів стали учасниками конференції в рамках дискусії щодо боротьби з глобальним потеплінням.
- В рамках саміту COP26 Україна підтримала зобов'язання щодо відмови від використання вугілля, зменшення викидів метану і скорочення вирубки лісів.
- Також на саміті понад 30 країн світу підтримали рішення відмовитися від автомобілів з ДВЗ до 2040 року.
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