Понад 30 країн світу планують відмовитися від автомобілів з ДВЗ до 2040 року

Про це повідомляє DW.



Ініціатором заяви виступила Велика Британія. Згідно з підписаною країнами заявою, протягом наступних двох десятиліть необхідно припинити продаж автомобілів і мікроавтобусів з двигунами внутрішнього згоряння.



Видання зазначає, що в країнах з передовою економікою продаж автомобілів із ДВС планують зупинити уже до 2035 року.



Заяву підписали Велика Британія, Індія, Австрія, Канада, Польща та інші країни. Серед виробників автомобілів до неї приєдналися GM, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover та BYD.



Водночас Німеччина не підтримала ініціативу. Берлін пояснив відмову відсутністю консенсусу в питанні, чи можна зберегти використання синтетичних видів пального для ДВЗ, отримані з відновлюваних джерел.



Серед країн, які підписали заяву, України немає.

Нагадаємо, кліматичний саміт COP26 розпочався 31 жовтня у Глазго та триватиме до 12 листопада. Близько 120 світових лідерів стали учасниками конференції в рамках дискусії щодо боротьби з глобальним потеплінням.

В рамках саміту COP26 Україна підтримала зобов'язання щодо відмови від використання вугілля, зменшення викидів метану і скорочення вирубки лісів.