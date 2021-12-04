Байден заявить Путіну про рішучість США захищати територіальну цілісність України, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що глава Білого дому Джо Байден під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним наголосить на рішучості захищати суверенітет України
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За його словами, Байден заявить про готовність Вашингтона рішуче протидіяти агресивним діям РФ та захищати територіальну цілісність і суверенітет України.
"Якщо ще раз ми залишимо подібне безкарним, це загрожує ризиком підірвати весь міжнародний порядок, який є найкращим гарантом для миру, стабільності та можливості для людей досягати прогресу", - сказав Блінкен.
Він додав, що розмова президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна має відбутися найближчим часом.
"Я очікую, що вони поговорять у найближчому майбутньому", - зазначив Блінкен.
- Нагадаємо, 3 грудня Ентоні Блінкен заявив, що Росія та Україна мають дотримуватись Мінських домовленостей, щоб знизити напругу між країнами.
- 4 грудня президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.
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