Байден заявить Путіну про рішучість США захищати територіальну цілісність України, - Блінкен

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, Байден заявить про готовність Вашингтона рішуче протидіяти агресивним діям РФ та захищати територіальну цілісність і суверенітет України.

"Якщо ще раз ми залишимо подібне безкарним, це загрожує ризиком підірвати весь міжнародний порядок, який є найкращим гарантом для миру, стабільності та можливості для людей досягати прогресу", - сказав Блінкен.

Він додав, що розмова президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна має відбутися найближчим часом.

"Я очікую, що вони поговорять у найближчому майбутньому", - зазначив Блінкен.

Нагадаємо, 3 грудня Ентоні Блінкен заявив, що Росія та Україна мають дотримуватись Мінських домовленостей, щоб знизити напругу між країнами.

4 грудня президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.

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