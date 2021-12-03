РФ та Україна мають дотримуватись Мінських угод для деескалації, - Блінкен

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Обом країнам і Росії, і Україні, необхідно виконувати те, про що вони домовилися в рамках Мінських домовленостей. Більшість із них не виконано, і більшість з невиконаного не зроблено Росією", - вважає Блінкен.

Він вважає, що сторонам слід повернутись до дотримання режиму припинення вогню, який встановили у липні 2020 року та Росія має відвести війська від кордону з Україною, щоб розрядити конфлікт.

"Якщо Росія та Україна дотримуватимуться Мінських домовленостей, нам вдасться врегулювати цей конфлікт дипломатичним шляхом", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив голову МЗС РФ Сергія Лаврова про "серйозні наслідки", якщо Росія проявить нову збройну агресію проти України.