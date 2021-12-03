РФ та Україна мають дотримуватись Мінських угод для деескалації, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія та Україна мають дотримуватись Мінських домовленостей, щоб знизити напругу між країнами
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Обом країнам і Росії, і Україні, необхідно виконувати те, про що вони домовилися в рамках Мінських домовленостей. Більшість із них не виконано, і більшість з невиконаного не зроблено Росією", - вважає Блінкен.
Він вважає, що сторонам слід повернутись до дотримання режиму припинення вогню, який встановили у липні 2020 року та Росія має відвести війська від кордону з Україною, щоб розрядити конфлікт.
"Якщо Росія та Україна дотримуватимуться Мінських домовленостей, нам вдасться врегулювати цей конфлікт дипломатичним шляхом", - зазначив Блінкен.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив голову МЗС РФ Сергія Лаврова про "серйозні наслідки", якщо Росія проявить нову збройну агресію проти України.
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