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Байден звинуватив Путіна у спробах "фінляндизувати" Європу та стерти українську ідентичність

28 травня, 2022 субота
08:43
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що метою російського диктатора Володимира Путіна було знищення української ідентичності та досягнення нейтрального статусу країн Європи

Про це повідомляє The Washington Post.  

Про це Байден сказав під час виступу перед випускниками Військово-морської академії США.

"Дії, вжиті Путіним, були спробою "фінляндизувати" всю Європу, зробити її повністю нейтральною. Натомість він об'єднав усю Європу навколо НАТО", - сказав Байден. 

Він також наголосив, що російський диктатор намагається не лише захопити Україну, але й стерти українську ідентичність. 

"Він не лише намагається захопити Україну, він насправді намагається знищити культуру та ідентичність українського народу — атакуючи школи, дитячі садки, лікарні, музеї. Це прямий напад на фундаментальні принципи міжнародного порядку, заснованого на правилах", - констатував Байден. 

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Україна
Швеція
українська культура
Фінляндія
Джо Байден
війна з Росією
НАТО
США
нейтральний статус
ідентичність
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