Про це повідомляє The Washington Post.

Про це Байден сказав під час виступу перед випускниками Військово-морської академії США.

"Дії, вжиті Путіним, були спробою "фінляндизувати" всю Європу, зробити її повністю нейтральною. Натомість він об'єднав усю Європу навколо НАТО", - сказав Байден.

Він також наголосив, що російський диктатор намагається не лише захопити Україну, але й стерти українську ідентичність.

"Він не лише намагається захопити Україну, він насправді намагається знищити культуру та ідентичність українського народу — атакуючи школи, дитячі садки, лікарні, музеї. Це прямий напад на фундаментальні принципи міжнародного порядку, заснованого на правилах", - констатував Байден.

19 травня Джо Байден заявив, що Фінляндія та Швеція відповідають усім вимогам НАТО і він з нетерпінням чекає можливості назвати їх членами Альянсу.

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