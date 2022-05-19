Байден: Фінляндія і Швеція відповідають усім вимогам НАТО, з нетерпінням чекаю можливості назвати їх членами Альянсу

Про це на пресконференції сказав президент США Джо Байден.

Президент США наголосив, що Швеція та Фінляндія вже давно співпрацює з американськими силами в Афганістані, Іраку, Косово. Так само зараз вони допомагають Україні від російського вторгнення.

"Дві суверенні країни прийняли таке рішення для того, аби розв'язувати питання своєї власної безпеки.

Рішення Швеції та Фінляндії, яке вони зробили, свідчить про важливість цього зобов'язання, це про майбутнє, це про рішучість захисту наших цінностей у світі", – сказав Джо Байден.

Байден підтримав заяву Швеції та Фінляндії про вступ у НАТО та наголосив, що ці країни посилять альянс. Крім того, вони вже давно є партнерами – у захисті прав людини, питаннях зміни клімату, продовольчої безпеки та розвитку.

"Швеція та Фінляндія мають потужні демократичні установки, потужне військо та прозору економіку. А також потужне відчуття, що є правильним. Вони виконують всі вимоги НАТО, перевищують навіть деякі. І зараз приєднання двох союзників на півночі альянсу зміцнить нашу безпеку", – додав президент США.

13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів. Наступного дня радник президента Ердогана Ібрагім Калін пояснив позицію Туреччини: "Ми не зачиняємо двері".

16 травня президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Хорватський президент Зоран Міланович заявив, що проситиме постійного представника Хорватії при НАТО голосувати проти прийняття Фінляндії та Швеції до Альянсу.

Політолог Раміс Юнус вважає, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО є політичною сегрегацією та подвійними стандартами щодо України та Грузії, яких в Альянс брати не хочуть.

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