Про це заявив речник та головний радник президента Туреччини з зовнішньої політики Ібрагім Калін в інтерв'ю Reuters, передає ЄП.

"Ми не зачиняємо двері. Але ми, по суті, порушуємо це питання як питання національної безпеки Туреччини", - сказав Калін.

Калін сказав, що Робоча партія Курдистану, визнана терористичною організацією Туреччиною, США та ЄС, займалася збором коштів та вербування і її присутність "сильна, відкрита та визнана" у Швеції.

"Те, що потрібно зробити, зрозуміло: вони мають припинити дозволяти представникам, організаціям, окремим особам та іншим формам присутності існувати у цих країнах. Членство в НАТО – це завжди процес Але це перший момент, на який ми хочемо звернути увагу всіх союзників, а також шведської влади. Звичайно, ми хочемо провести дискусію, переговори зі шведськими колегами", - додав він.

На запитання, чи не ризикує Туреччина поводитися занадто різко, коли фінська та шведська громадська думка схвалює членство в НАТО, він сказав: "Сто відсотків нашого населення дуже незадоволені присутністю РПК та FETO (гюленістів) у Європі".

У квітні шведські ЗМІ повідомили, що Стокгольм в червні подасть заявку на вступ до НАТО.

12 травня Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити до НАТО

ЗМІ повідомили, що країни можуть подати заявки 15 травня

Президент Реджеп Тайіп Ердоган висловив занепокоєння з приводу того, що Швеція і Фінляндія потенційно можуть стати членами військового альянсу.