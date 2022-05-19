Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Політична метушня з прискореним прийняттям Фінляндії та Швеції в НАТО - це ляпас, політична неповага до України та Грузії. Я вважаю це політичною сегрегацією, адже 2008 р в України не було територіальних проблем із тією ж Росією, а Грузія часів Саакашвілі провела багато реформ. Обидві держави могли бути прийнятті в Північноатлантичний Альянс. Ціною крові та героїзму українців і шляхом того, що Україна змусила весь світ змінити думку щодо Росії, сьогодні на всіх парах Фінляндію і Швецію приймають в НАТО. Це що за політична сегрегація й подвійні стандарти щодо України та Грузії? Швеція та Фінляндія злякалися війни Росії проти України, тому вони не хочуть проходити всі процедури. І через це Туреччина виступає проти", - зазначив Юнус.

Політолог додав, що Європа весь час закривала очі на агресію до інших держав з боку Російської Федерації та продовжувала вести бізнес і продавати зброю країні-агресорці.

"2007 і 2008 рр. Туреччину не приймають до Європейського Союзу, мотивуючи це тим, ніби це християнський клуб. Гаразд, для Туреччини закрили ЄС, наче їм не подобаються мусульмани. А з іншого боку, Туреччина - 2-га армія НАТО, де треба воювати, мусульмани нехай воюють, а де треба займатися бізнесом, це християнський клуб. А грузини й українці, вони ж наче християни, чому ж тоді їх не приймали? Зараз Європа моментально прикриває Швецію та Фінляндію, але Україну та Грузію чомусь не прикривала й закривала очі на агресію Росії. І в обхід цього Європа займалася бізнесом з РФ і продавала агресорці зброю", - зауважив Раміс Юнус.

13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів. Наступного дня радник президента Ердогана Ібрагім Калін пояснив позицію Туреччини: "Ми не зачиняємо двері".

16 травня президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Хорватський президент Зоран Міланович заявив, що проситиме постійного представника Хорватії при НАТО голосувати проти прийняття Фінляндії та Швеції до Альянсу.