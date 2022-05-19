Політична сегрегація й подвійні стандарти щодо України та Грузії, - політолог Юнус про вступ Фінляндії та Швеції в НАТО
Політолог Раміс Юнус вважає, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО є політичною сегрегацією та подвійними стандартами щодо України та Грузії, яких в Альянс брати не хочуть
Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Політична метушня з прискореним прийняттям Фінляндії та Швеції в НАТО - це ляпас, політична неповага до України та Грузії. Я вважаю це політичною сегрегацією, адже 2008 р в України не було територіальних проблем із тією ж Росією, а Грузія часів Саакашвілі провела багато реформ. Обидві держави могли бути прийнятті в Північноатлантичний Альянс. Ціною крові та героїзму українців і шляхом того, що Україна змусила весь світ змінити думку щодо Росії, сьогодні на всіх парах Фінляндію і Швецію приймають в НАТО. Це що за політична сегрегація й подвійні стандарти щодо України та Грузії? Швеція та Фінляндія злякалися війни Росії проти України, тому вони не хочуть проходити всі процедури. І через це Туреччина виступає проти", - зазначив Юнус.
Політолог додав, що Європа весь час закривала очі на агресію до інших держав з боку Російської Федерації та продовжувала вести бізнес і продавати зброю країні-агресорці.
"2007 і 2008 рр. Туреччину не приймають до Європейського Союзу, мотивуючи це тим, ніби це християнський клуб. Гаразд, для Туреччини закрили ЄС, наче їм не подобаються мусульмани. А з іншого боку, Туреччина - 2-га армія НАТО, де треба воювати, мусульмани нехай воюють, а де треба займатися бізнесом, це християнський клуб. А грузини й українці, вони ж наче християни, чому ж тоді їх не приймали? Зараз Європа моментально прикриває Швецію та Фінляндію, але Україну та Грузію чомусь не прикривала й закривала очі на агресію Росії. І в обхід цього Європа займалася бізнесом з РФ і продавала агресорці зброю", - зауважив Раміс Юнус.
- 13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів. Наступного дня радник президента Ердогана Ібрагім Калін пояснив позицію Туреччини: "Ми не зачиняємо двері".
- 16 травня президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
- Хорватський президент Зоран Міланович заявив, що проситиме постійного представника Хорватії при НАТО голосувати проти прийняття Фінляндії та Швеції до Альянсу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.88Продаж 33.64
- Актуальне
- Важливе