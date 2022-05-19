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Політична сегрегація й подвійні стандарти щодо України та Грузії, - політолог Юнус про вступ Фінляндії та Швеції в НАТО

19 травня, 2022 четвер
15:22
Світ Раміс Юнус

Політолог Раміс Юнус вважає, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО є політичною сегрегацією та подвійними стандартами щодо України та Грузії, яких в Альянс брати не хочуть

Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Політична метушня з прискореним прийняттям Фінляндії та Швеції в НАТО - це ляпас, політична неповага до України та Грузії. Я вважаю це політичною сегрегацією, адже 2008 р в України не було територіальних проблем із тією ж Росією, а Грузія часів Саакашвілі провела багато реформ. Обидві держави могли бути прийнятті в Північноатлантичний Альянс. Ціною крові та героїзму українців і шляхом того, що Україна змусила весь світ змінити думку щодо Росії, сьогодні на всіх парах Фінляндію і Швецію приймають в НАТО. Це що за політична сегрегація й подвійні стандарти щодо України та Грузії? Швеція та Фінляндія злякалися війни Росії проти України, тому вони не хочуть проходити всі процедури. І через це Туреччина виступає проти", - зазначив Юнус.

Політолог додав, що Європа весь час закривала очі на агресію до інших держав з боку Російської Федерації та продовжувала вести бізнес і продавати зброю країні-агресорці.

"2007 і 2008 рр. Туреччину не приймають до Європейського Союзу, мотивуючи це тим, ніби це християнський клуб. Гаразд, для Туреччини закрили ЄС, наче їм не подобаються мусульмани. А з іншого боку, Туреччина - 2-га армія НАТО, де треба воювати, мусульмани нехай воюють, а де треба займатися бізнесом, це християнський клуб. А грузини й українці, вони ж наче християни, чому ж тоді їх не приймали? Зараз Європа моментально прикриває Швецію та Фінляндію, але Україну та Грузію чомусь не прикривала й закривала очі на агресію Росії. І в обхід цього Європа займалася бізнесом з РФ і продавала агресорці зброю", - зауважив Раміс Юнус.

  • 13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів. Наступного дня радник президента Ердогана Ібрагім Калін пояснив позицію Туреччини: "Ми не зачиняємо двері".
  • 16 травня президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
  • Хорватський президент Зоран Міланович заявив, що проситиме постійного представника Хорватії при НАТО голосувати проти прийняття Фінляндії та Швеції до Альянсу.

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Новини
Грузія
Швеція
Європейський Союз
Туреччина
Фінляндія
війна з Росією
НАТО
Раміс Юнус
вступ в НАТО
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