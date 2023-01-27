Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні, як і завжди, Україна вшановує пам’ять мільйонів жертв Голокосту. Ми знаємо і пам’ятаємо, що байдужість убиває разом із ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло", - зазначив президент.

"Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити. Вічна пам’ять усім жертвам Голокосту!" - додав він.

За його словами, нині ніхто в світі теж не повинен залишатися осторонь того, що відбувається в Україні.

"Сьогодні ми згадуємо рішучість глобальної коаліції, яка зупинила нацизм. І сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: ніколи знову ненависті! Ніколи знову байдужості!" - наголосив Зеленський.

Чим більше країн світу сьогодні подолають байдужість, тим менше місця в цьому світі залишиться для ненависті, підкреслив президент.

Нагадаємо, Голокост - це геноцид єврейського народу в часи Другої світової війни, внаслідок якого загинуло приблизно 6 мільйонів євреїв.

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