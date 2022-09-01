Відео роботи ударних БПЛА оприлюднив СтратКом ЗСУ.

У першому відео українські військові за допомогою "Байрактара" знищили російську самохідну артилерійську установку "Акація".

На другому відео бійці ЗСУ успішно "відпрацювали" по міномету 2Б25 "Буревісник" і вантажному автомобілю "Урал", в якому були боєприпаси.

1 вересня стало відомо, що Румунія хоче купити у Туреччини 18 "байрактарів" на 300 млн євро.

8 серпня виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні. Посол України в Туреччині Василь Боднар наголосив, що це рішення не лише політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти компоненти українського виробництва.

26 серпня генеральний директор Baykar Халук Байрактар заявив, що турецька компанія Baykar не має наміру продавати Росії безпілотники Bayrkatar TB2 й зазначає, що гроші не є пріоритетом для неї.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb