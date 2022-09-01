"Байрактар" спрацював на відмінно. Військові показали роботу безпілотників
Українські військові знищили кілька одиниць російської військової техніки за допомогою ударних безпілотників "Байрактар"
Відео роботи ударних БПЛА оприлюднив СтратКом ЗСУ.
У першому відео українські військові за допомогою "Байрактара" знищили російську самохідну артилерійську установку "Акація".
На другому відео бійці ЗСУ успішно "відпрацювали" по міномету 2Б25 "Буревісник" і вантажному автомобілю "Урал", в якому були боєприпаси.
- 1 вересня стало відомо, що Румунія хоче купити у Туреччини 18 "байрактарів" на 300 млн євро.
- 8 серпня виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні. Посол України в Туреччині Василь Боднар наголосив, що це рішення не лише політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти компоненти українського виробництва.
- 26 серпня генеральний директор Baykar Халук Байрактар заявив, що турецька компанія Baykar не має наміру продавати Росії безпілотники Bayrkatar TB2 й зазначає, що гроші не є пріоритетом для неї.
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