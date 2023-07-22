Про це в ефірі Еспресо заявив американський військовий пілот, волонтер і військовий інструктор Пітер Грінбург.

"Україна - це велика європейська країна, і ви з трьох боків оточені ворожими силами. Навіть у східній Молдові. Чорне море, схід, південний схід та Білорусь на півночі. Я маю на увазі, що це надзвичайно складна оборонна проблема. Те, що ми можемо тут сидіти і це обговорювати на 500+ день широкомасштабного вторгнення - це якраз ті спроможності, які показали українські військові. Такий список (щодо потреб у зброї, - ред.) точно десь є, і це може вам сказати лише Генштаб", - сказав він.

Грінбург додав, щоб знати це, потрібно врахувати багато інформації, і не лише інформацію про можливості і чисельність ворога, а й те якими є українські можливості із розташування і використання різних систем.

"З іншого боку ми чуємо багато, що це ж потрібні аеропорти, інфраструктура і так далі, але слід згадати, що західні літаки вже були в Україні. В мирний час проводились військові навчання у 2011 і 2009 роках. І тоді F-16 і F-15 були тут і працювали з українських авіабаз", - наголосив пілот.

Він вважає, що це дуже комплексне питання.

"Якби я міг радити президенту, простий хлопець, звичайний громадянин, я б сказав, щоб генерали відправляли українцям все те, що вони просять. Якщо Україна, український уряд просять щось, то базова відповідь повинна бути "так", а потім досліджувати, чи є якісь причини відмовляти. Я не знаю всіх рішень, які приймаються, але у лютому 2022 року я подумав: "Їм будуть потрібні F-16, і я готовий піти". Це забрало трохи багато часу, щоб здійснитись. Я б міг сказати, що 100 літаків і так далі, але і скажу, що багато чого потрібно, щоб підняти літак у повітря, потрібна підтримка, багато обладнання. Це правильно, що потрібно пересвідчитись, що є місця посадки і розташування цих систем перед тим, як вони прибудуть в Україну, але я також розчарований, як і багато українців, що це забрало так багато часу, аби отримати справді найкращу зброю, аби боронити свою країну", - підсумував Грінбург.