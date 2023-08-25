Бех-Романчук принесла Україні срібло ЧС-2023 з легкої атлетики
Українка Марина Бех-Романчук здобула срібну нагороду в потрійному стрибку на чемпіонаті світу з легкої атлетики
Про це повідомляє Еспресо.TV.
25 серпня у Будапешті у фіналі потрійного стрибка Бех-Романчук після стартової спроби вийшла на перше місце з результатом 15,00 м. Проте лідерство в українки після останньої, шостої, спроби перехопила олімпійська чемпіонка Юлімар Рохас з Венесуели зі стрибком на 15,08 м.
Українка намагалася повернути собі лідерство, однак у вирішальній спробі зробила заступ та здобула срібло. Бронза з результатом 14,96 м дісталася кубинці Леяніс Перес Ернандес.
Медаль Бех-Романчук стала для збірної України першою на ЧС-2023.
28-річна Марина Бех-Романчук також є чемпіонкою Європи-2022 в потрійному та віцечемпіонкою світу-2019 у стрибках у довжину.
ЧС-2023 з легкої атлетики
Будапешт, Угорщина
25 серпня
Жінки. Потрійний стрибок
1. Юлімар Рохас (Венесуела) - 15,08 м
2. Марина Бех-Романчук (Україна) - 15,00 м
3. Леяніс Перес Ернандес (Кубка) - 14,96 м
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