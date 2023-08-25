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Бех-Романчук принесла Україні срібло ЧС-2023 з легкої атлетики

25 серпня, 2023 п'ятниця
22:07
Новини Марина Бех-Романчук

Українка Марина Бех-Романчук здобула срібну нагороду в потрійному стрибку на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

25 серпня у Будапешті у фіналі потрійного стрибка Бех-Романчук після стартової спроби вийшла на перше місце з результатом 15,00 м. Проте лідерство в українки після останньої, шостої, спроби перехопила олімпійська чемпіонка Юлімар Рохас з Венесуели зі стрибком на 15,08 м. 

Українка намагалася повернути собі лідерство, однак у вирішальній спробі зробила заступ та здобула срібло. Бронза з результатом 14,96 м дісталася кубинці Леяніс Перес Ернандес. 

Медаль Бех-Романчук стала для збірної України першою на ЧС-2023. 

28-річна Марина Бех-Романчук також є чемпіонкою Європи-2022 в потрійному та віцечемпіонкою світу-2019 у стрибках у довжину.  

ЧС-2023 з легкої атлетики

Будапешт, Угорщина

25 серпня

Жінки. Потрійний стрибок

1. Юлімар Рохас (Венесуела) - 15,08 м

2. Марина Бех-Романчук (Україна) - 15,00 м 

3. Леяніс Перес Ернандес (Кубка) - 14,96 м
 

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