Бех-Романчук принесла Україні срібло ЧС-2023 з легкої атлетики

Про це повідомляє Еспресо.TV.

25 серпня у Будапешті у фіналі потрійного стрибка Бех-Романчук після стартової спроби вийшла на перше місце з результатом 15,00 м. Проте лідерство в українки після останньої, шостої, спроби перехопила олімпійська чемпіонка Юлімар Рохас з Венесуели зі стрибком на 15,08 м.

Українка намагалася повернути собі лідерство, однак у вирішальній спробі зробила заступ та здобула срібло. Бронза з результатом 14,96 м дісталася кубинці Леяніс Перес Ернандес.

Медаль Бех-Романчук стала для збірної України першою на ЧС-2023.

28-річна Марина Бех-Романчук також є чемпіонкою Європи-2022 в потрійному та віцечемпіонкою світу-2019 у стрибках у довжину.

ЧС-2023 з легкої атлетики

Будапешт, Угорщина

25 серпня

Жінки. Потрійний стрибок

1. Юлімар Рохас (Венесуела) - 15,08 м

2. Марина Бех-Романчук (Україна) - 15,00 м

3. Леяніс Перес Ернандес (Кубка) - 14,96 м

