"Белавіа" скоротила половину флоту через санкції Євросоюзу

Про це 3 грудня повідомила пресслужба компанії.



"У зв'язку із запровадженням обмежень авіакомпанія вимушено скоротила парк повітряних суден. Наразі флот авіакомпанії складається з 15 літаків, що цілком достатньо для виконання всіх запланованих рейсів у зимовому сезоні як регулярних, так і чартерних", - йдеться у повідомленні.



У компанії запевнили, що введення обмежень ніяк не відобразиться на запланованих перельотах та цінах квитків.



Зазначається, що до літнього сезону "Белавіа" планує поповнити флот, придбавши літаки у компаній, які не є резидентами ЄС. Раніше парк авіакомпанії складався із 29 літаків.

2 грудня ЄС ввів п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Серед інших білоруських компаній до списку санкцій потрапила авіакомпанія "Белавіа".