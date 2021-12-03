"Белавіа" скоротила половину флоту через санкції Євросоюзу
Після введення санкцій ЄС білоруська авіакомпанія "Белавіа" наполовину скоротила свій флот
Про це 3 грудня повідомила пресслужба компанії.
"У зв'язку із запровадженням обмежень авіакомпанія вимушено скоротила парк повітряних суден. Наразі флот авіакомпанії складається з 15 літаків, що цілком достатньо для виконання всіх запланованих рейсів у зимовому сезоні як регулярних, так і чартерних", - йдеться у повідомленні.
У компанії запевнили, що введення обмежень ніяк не відобразиться на запланованих перельотах та цінах квитків.
Зазначається, що до літнього сезону "Белавіа" планує поповнити флот, придбавши літаки у компаній, які не є резидентами ЄС. Раніше парк авіакомпанії складався із 29 літаків.
- 2 грудня ЄС ввів п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Серед інших білоруських компаній до списку санкцій потрапила авіакомпанія "Белавіа".
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