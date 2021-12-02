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Посли ЄС узгодили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі

2 грудня, 2021 четвер
09:09
Світ санкції

Посли країн Євросоюзу схвалили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі

Про це повідомив у Twitter журналіст Рікард Юзвяк.

"Посли ЄС щойно дали зелене світло п’ятому санкційному пакету щодо Білорусі. 17 людей і 11 компаній. Він має бути опублікований в офіційному журналі ЄС завтра", - написав Юзвяк.

Журналіст додав, що наразі триває робота над шостим пакетом санкцій, однак його зміст ще не відомий. Новий пакет санкцій може бути готовий до січня чи лютого 2022 року.

До нового пакету санкцій зокрема включили національного білоруського авіаперевізника "Белавіа" та туристичні компанії, які звинувачують у допомозі мігрантам з Близького Сходу потрапити до кордонів Польщі та країн Євросоюзу.

"Мігранти, які бажають перетнути зовнішній кордон (ЄС - ред.), летіли до Мінська на борту рейсів "Белавіа" з низки країн Близького Сходу... Для того, щоб сприяти цьому, "Белавіа" відкрила нові авіамаршрути та розширила кількість рейсів на маршрутах, які вже існують", - ідеться в документі ЄС, який цитує Радіо Свобода.

За інформацією видання, ЄС вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв підтримку авіакомпанії після відкликання прав на польоти у білоруськиї авіаперевізників.

  • Нагадаємо, 26 листопада ЄС погодив пакет санкцій проти 28 білоруських фізичних та юридичних осіб.

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ЄС
Білорусь
санкції
Олександр Лукашенко
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