Бельгія - Італія: де та коли дивитись суперматч Євро-2020
Сьогодні, 2 липня, у чвертьфіналі Євро-2020 збірна Бельгії зіграє проти Італії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 1/8 фіналу Бельгія перемогла Португалію - 1:0, а Італія виграла в Австрії з рахунком 2:1.
Переможець матчу Швейцарія - Іспанія у півфіналі зустрінеться зі збірною, яка виграє у зустрічі Бельгія - Італія.
Євро-2020
Чвертьфінал
2 липня
Бельгія - Італія
Мюнхен, стадіон "Альянц Арена"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на телеканалі "Україна"
- У вівторок, 29 червня, збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу
- Нагадаємо, 29 червня у іншому матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Англії перемогла Німеччину - 2:0.
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