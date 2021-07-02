Бельгія - Італія: де та коли дивитись суперматч Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У 1/8 фіналу Бельгія перемогла Португалію - 1:0, а Італія виграла в Австрії з рахунком 2:1.



Переможець матчу Швейцарія - Іспанія у півфіналі зустрінеться зі збірною, яка виграє у зустрічі Бельгія - Італія.



Євро-2020



Чвертьфінал



2 липня



Бельгія - Італія



Мюнхен, стадіон "Альянц Арена"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на телеканалі "Україна"





У вівторок, 29 червня, збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу

Нагадаємо, 29 червня у іншому матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Англії перемогла Німеччину - 2:0.

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