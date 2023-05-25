Нагадаю, 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), заявили про "звільнення" декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади.

Примітно, що офіційний Київ не визнав своєї причетності до цього рейду на території РФ. Щобільше, спростовує підпорядкування вищезазначених угруповань Збройним силам України. Утім, у мережі були опубліковані світлини та відео, зроблені під час рейду у Бєлгородській області, на яких зафіксовано, що в ході операції використовується американська військова техніка, яка була передана українській стороні у рамках військово-технічної підтримки нашої країни.

У США вже прокоментували інформацію щодо використання їхньої зброї формуваннями, які вдерлися на територію Бєлгородської області Росії. За словами Міллера, у США бачили окремі повідомлення, які поширюються зокрема в соцмережах, де стверджується, що "надана Сполученими Штатами зброя була використана для нападу" на територію РФ. "Можу сказати, що ми наразі скептично оцінюємо правдивість цих заяв", – зазначив він.

Також посадовець зазначив, що уряд США не отримував від України та не ухвалював запит на передачу озброєння третім сторонам і воєнізованим організаціям поза ЗСУ.

Своєю чергою, Міноборони Великої Британії вважають, що Росія використає останні інциденти на своєму прикордонні для просування своєї офіційної версії того, що вона є "жертвою війни". "Росія майже напевно використовуватиме ці інциденти для підтримки офіційної версії про те, що вона є жертвою у війні", – заявили у Міноборони Британії.

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна не має безпосереднього відношення до подій у Бєлгородській області Росії 22 травня.

Водночас речник ГУР МОУ Андрій Юсов назвав події, які 22 травня відбуваються у Бєлгородській області Росії, створенням "смуги безпеки" для захисту українців.

"Так, сьогодні "Русский добровольческий корпус" та "Легион Свобода России", які складаються з громадян російської федерації розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення", — заявив він.

На мою думку, в ситуації з "рейдом" у Бєлгородській області запитань більше, аніж відповідей. Зокрема, дивним виглядає те, що угруповання, які, за офіційною версією не підпорядковані ГУР МОУ і є внутрішніми силами РФ, використовують на території Росії американську техніку з нанесеними на неї козацькими хрестами.

Крім того, 17 травня, за два дні до проведення операції на Бєлгородщині, на сторінках обох структур і російського опозиціонера Іллі Пономарьова з'явилося фото командирів обох російських підрозділів, зроблене на території режимного об'єкта ГУР МОУ. Запитання, хто міг дати дозвіл на фотографування на режимній території і на публікацію цих світлин за два дні до початку операції.

Вищенаведені факти свідчать про дотичність РДК і легіону "Свобода Росії" до української розвідки. Враховуючи, що версії подій у Бєлгородській області від Офісу президента і від ГУ МОУ різняться, ця неузгодженість у заявах і діях підставляє ОП. Не зрозуміло лише, чи була ця операція самодіяльністю Кирила Буданова, чи все ж узгоджувалася з Генштабом.

Варто зазначити, що рейд у Білгородській області відбувся напередодні анонсованої зустрічі у форматі "Рамштайн". Чергове засідання міністрів оборони відбудеться сьогодні, 25 травня. На зустрічі очільники оборонних відомств мають обговорити посилення української ППО, надання боєприпасів, а також передачу багатоцільових винищувачів F-16.

Останній пункт є особливо важливим для України, адже отримання згоди Заходу на передачу саме цих літаків дається нам вкрай складно. Тому, на мою думку, проведення операції із застосуванням американського озброєння на території РФ не грає на руку Україні в питанні надання нам нових видів техніки.

Подібні дії, особливо після надскладних і надважливих зустрічей президента України з нашими стратегічними партнерами щодо подальшого надання нам військово-технічної допомоги, в тому числі літаків F-16, є невиправданим ризиком. В умовах надання нам цієї допомоги є чітко прописані перестороги щодо її застосування, зокрема — використання на території РФ. М'яко кажучи, це мало б стати предметом службового розслідування.

Примітно, що українські військові аналітики ставляться до даної операції більш скептично, адже з урахуванням ризиків зриву подальшої передачі нам важкої техніки, поки що гра не варта свічок.

В коментарі "Телеграфу", експерт з питань сектора оборони та безпеки Олег Старіков зауважив, що використання РДК та легіоном "Свобода Росії" на території РФ американської техніки свідчить про недостатній рівень підготовки даної операції. За словами експерта, враховуючи рівень "бойових дій" на Бєлгородщині, жодної потреби в озброєнні такого класу не було, ба більше — в цих цілях слід було б використовувати виключно радянські зразки техніки, зброї та екіпірування, щоб версія з "російськими партизанами", які роззброїли місцевих військових, виглядала більш реалістично.

"Зараз головною задачею для України стане відбиття інформаційної атаки і відстоювання власної версії подій. Якщо за сукупністю фактів шальки цих терезів схиляться не на користь нашого сценарію, можуть бути складнощі", — пояснив експерт.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, оглядач Еспресо

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