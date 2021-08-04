"Бенфіка" Яремчука обіграла "Спартак" у Лізі чемпіонів
У першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів московський "Спартак" програв лісабонській "Бенфіці"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зустріч проходила у Москві. "Бенфіка" не отримала від господарів жодних проблем і спокійно забила "Спартаку" два голи. Автори забитих м'ячі Рафа Сілва та Жілберту.
Матч-відповідь відбудеться за тиждень - 11 серпня. У плей-офф "Бенфіка", якщо пройде "Спартак", зіграє проти переможця пари ПСВ - "Мідтьюланн".
Українець Роман Яремчук, який нещодавно став гравцем "Бенфіки", не потрапив у заявку на матч, адже поки провів лише два тренування.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 3-й раунд
Перший матч
4 серпня
"Спартак" (Росія) - "Бенфіка" (Португалія) 0:2
Голи: Сілва, 51, Жілберту, 74
- Нагадаємо, 3 серпня у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг бельгійський "Генк".
- Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що капітан команди Тарас Степаненко залишився у запасі на матч проти "Генка" з тактичних міркувань.
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