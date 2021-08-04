"Бенфіка" Яремчука обіграла "Спартак" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Зустріч проходила у Москві. "Бенфіка" не отримала від господарів жодних проблем і спокійно забила "Спартаку" два голи. Автори забитих м'ячі Рафа Сілва та Жілберту.



Матч-відповідь відбудеться за тиждень - 11 серпня. У плей-офф "Бенфіка", якщо пройде "Спартак", зіграє проти переможця пари ПСВ - "Мідтьюланн".



Українець Роман Яремчук, який нещодавно став гравцем "Бенфіки", не потрапив у заявку на матч, адже поки провів лише два тренування.



Ліга чемпіонів



Кваліфікація. 3-й раунд



Перший матч



4 серпня



"Спартак" (Росія) - "Бенфіка" (Португалія) 0:2



Голи: Сілва, 51, Жілберту, 74

Нагадаємо, 3 серпня у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг бельгійський "Генк".

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що капітан команди Тарас Степаненко залишився у запасі на матч проти "Генка" з тактичних міркувань.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb