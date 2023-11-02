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Бербок запропонувала реформувати ЄС в очікуванні вступу нових членів

2 листопада, 2023 четвер
20:14
Світ Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила з пропозиціями щодо проведення основоположних реформ Європейського Союзу

Про це вона заявила 2 листопада на конференції глав зовнішньополітичних відомств європейських країн у Берліні, пише "Німецька хвиля".

Щоб уникнути ризику зниження дієздатності ЄС після його розширення до 36 і більше членів, Анналена Бербок запропонувала відмовитися від збільшення складу Єврокомісії та Європарламенту після приєднання нових країн та відступити від принципу одностайних рішень

Крім цього, Бербок закликала швидше карати держави, що порушують європейське законодавство, і раніше інтегрувати в процес ухвалення рішень країни, які планують вступити до ЄС.

"Розв'язання цієї проблеми вимагає сміливих рішень", - впевнена вона. ЄС може стати сильним гравцем лише в тому випадку, "якщо ми зробимо те, перед чим довго відступали – переглянемо спосіб роботи нашого Союзу", переконана Бербок. Вона зазначила, що для Німеччини такі перетворення серед іншого означатимуть тимчасову відсутність власного комісара в ЄС.

За словами німецького міністра, вона усвідомлює всю складність та тривалість такого процесу, але ці зусилля необхідні та мають по можливості привести до результатів протягом наступної легіслатури Європарламенту з 2024 по 2029 роки.

Вона зазначила, що конкретний план реформ може бути визначений у першій половині 2024 року за бельгійського головування в ЄС.

Водночас Бербок вкотре запевнила, особливо Україну та Молдову, в можливості вступу до ЄС. "Серце Європи б'ється в Києві", - заявила вона. Крім цих країн, кандидатами на членство в Євросоюзі є Албанія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Північна Македонія та Туреччина.

У організованій німецьким МЗС конференції беруть участь міністри закордонних справ 17 країн ЄС та держав, які прагнуть вступити до нього найближчими роками, зокрема України та Туреччини. Ще 11 країн представлені на рівні державних секретарів у зовнішньополітичних відомствах, повідомило МЗС ФРН. Конференція організована Німеччиною спільно з Іспанією, яка головує в Раді ЄС.

  • У середині вересня на замовлення Франції та Німеччини експерти створили й опублікували пропозицію масштабних структурних реформ у ЄС через імовірність залучення нових країн-членів до кінця десятиліття.
ЄС
Німеччина
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