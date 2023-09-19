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Франція та Німеччина пропонують реформувати структуру ЄС через вступ до Євросоюзу нових країн

19 вересня, 2023 вiвторок
20:30
Світ Євросоюз

На замовлення Франції та Німеччини експерти створили й опублікували пропозицію масштабних структурних реформ у ЄС через імовірність залучення нових країн-членів до кінця десятиліття

Про це повідомляє Politico.

У звіті 12 франко-німецьких експертів пропонують модель структури ЄС у чотирьох концентричних колах: 

  1. Внутрішнє коло;
  2. ЄС;
  3. Асоційовані члени;
  4. Європейська політична спільнота (вільна асоціація європейських лідерів, які зустрічаються двічі на рік для обговорення).

Звіт пропонує радикальні реформи для оптимізації структури ЄС, які включають скорочення кількості комісарів і членів Європарламенту, а також скасування національних прав вето. Також у документі описують варіанти управління "розширеним ЄС", збільшення бюджету, контроль виплат ЄС відповідно до правових умов і рух до голосування більшістю замість одностайності в Європейській раді. Експерти також пропонують надати більшу вагу голосу в Раді меншим країнам ЄС, щоб збалансувати втрату національних прав вето.

Реформування має три основні мети: 

  • Перша мета полягає у зміцненні первинного права ЄС і прийняття усіх рішень для всіх сфер на їх основі.
  • Друга - посилити захист верховенства права, його фундаментальних цінностей та демократичної легітимності в ЄС.
  • Третя мета є центральною частиною звіту і полягає у підготовці інституцій ЄС "до розширення". 

"Зрозуміло, що розширення ЄС і його реформування йдуть пліч-о-пліч. І ми повинні почати з цього зараз", – заявила міністр Європи з питань Європи Анна Люрманн журналістам у Брюсселі.

Німецький політолог Ганна Люрманн закликала уникати внесення змін до договорів ЄС, бо процес може зайняти роки і є непопулярним серед багатьох лідерів ЄС.

"Історія останніх 30 років показує, що ті, хто скептично ставиться до перспектив великих реформ ЄС, завжди помиляються", – зауважила академік Олів’є Коста, директорка політичних досліджень Коледжу Європи.

Міністри ЄС обговорять цей документ у середу, 20 вересня, під час підготовки до майбутнього саміту національних лідерів у жовтні, на якому головним питанням постане питання розширення Євросоюзу.

Суспільство
ЄС
Франція
Європа
Європарламент
Німеччина
Вступ в ЄС
Європейська рада
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