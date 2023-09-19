Франція та Німеччина пропонують реформувати структуру ЄС через вступ до Євросоюзу нових країн
На замовлення Франції та Німеччини експерти створили й опублікували пропозицію масштабних структурних реформ у ЄС через імовірність залучення нових країн-членів до кінця десятиліття
Про це повідомляє Politico.
У звіті 12 франко-німецьких експертів пропонують модель структури ЄС у чотирьох концентричних колах:
- Внутрішнє коло;
- ЄС;
- Асоційовані члени;
- Європейська політична спільнота (вільна асоціація європейських лідерів, які зустрічаються двічі на рік для обговорення).
Звіт пропонує радикальні реформи для оптимізації структури ЄС, які включають скорочення кількості комісарів і членів Європарламенту, а також скасування національних прав вето. Також у документі описують варіанти управління "розширеним ЄС", збільшення бюджету, контроль виплат ЄС відповідно до правових умов і рух до голосування більшістю замість одностайності в Європейській раді. Експерти також пропонують надати більшу вагу голосу в Раді меншим країнам ЄС, щоб збалансувати втрату національних прав вето.
Реформування має три основні мети:
- Перша мета полягає у зміцненні первинного права ЄС і прийняття усіх рішень для всіх сфер на їх основі.
- Друга - посилити захист верховенства права, його фундаментальних цінностей та демократичної легітимності в ЄС.
- Третя мета є центральною частиною звіту і полягає у підготовці інституцій ЄС "до розширення".
"Зрозуміло, що розширення ЄС і його реформування йдуть пліч-о-пліч. І ми повинні почати з цього зараз", – заявила міністр Європи з питань Європи Анна Люрманн журналістам у Брюсселі.
Німецький політолог Ганна Люрманн закликала уникати внесення змін до договорів ЄС, бо процес може зайняти роки і є непопулярним серед багатьох лідерів ЄС.
"Історія останніх 30 років показує, що ті, хто скептично ставиться до перспектив великих реформ ЄС, завжди помиляються", – зауважила академік Олів’є Коста, директорка політичних досліджень Коледжу Європи.
Міністри ЄС обговорять цей документ у середу, 20 вересня, під час підготовки до майбутнього саміту національних лідерів у жовтні, на якому головним питанням постане питання розширення Євросоюзу.
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