Про це Берінчик написав у Instagram.

За його словами, він битиметься за титул EBU (Європейського боксерського союзу) в легкій вазі (до 61,2 кг) в поєдинку проти француза Івана Менді 3 грудня у Лондоні. Поєдинок відбудеться в андеркарді бою за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою.

"Мій поєдинок проти Івана Менді відбудеться 3 грудня в андеркарді зустрічі Ф'юрі та Чісори в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Підготовка триває", - написав Берінчик.

31 жовтня український боксер Олександр Усик заявив, що йому смішно через рішення Тайсона Ф'юрі зустрітися з Дереком Чісорою.

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