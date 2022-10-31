Про це Усик заявив у інтерв'ю ESPN, яке виклав LomUs в Instagram.

За словами Усика, йому смішно через рішення Ф'юрі боксувати з Чісорою, адже він втікає від обіцянки провести бій за звання абсолютного чемпіона світу.

"Мене зараз це прямо трохи смішить. Мені смішно. Навіщо він робить це? Ми з ним домовлялися, але він бігає кудись і каже, що я не хочу битися", - обурився Усик.

На запитання, чи думає він, що британець його боїться, українець відповів ствердно.

"Я це знаю", - запевнив Усик.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) та проведе наступний бій 3 грудня 2022 року в Лондоні проти Дерека Чісори.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

25 жовтня стало відомо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі може відбутися у березні 2023 року в Саудівській Аравії.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb