Усик висміяв Ф'юрі через вибір наступного суперника
Український боксер Олександр Усик заявив, що йому смішно через рішення британця Тайсон Ф'юрі зустрітися зі співвітчизником Дереком Чісорою
Про це Усик заявив у інтерв'ю ESPN, яке виклав LomUs в Instagram.
За словами Усика, йому смішно через рішення Ф'юрі боксувати з Чісорою, адже він втікає від обіцянки провести бій за звання абсолютного чемпіона світу.
"Мене зараз це прямо трохи смішить. Мені смішно. Навіщо він робить це? Ми з ним домовлялися, але він бігає кудись і каже, що я не хочу битися", - обурився Усик.
На запитання, чи думає він, що британець його боїться, українець відповів ствердно.
"Я це знаю", - запевнив Усик.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) та проведе наступний бій 3 грудня 2022 року в Лондоні проти Дерека Чісори.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 25 жовтня стало відомо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі може відбутися у березні 2023 року в Саудівській Аравії.
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