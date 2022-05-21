Берлусконі заявив, що Європа повинна "переконати українців на умови Путіна"
Екс-прем'є́р-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що Європа повинна примусити Україну прийняти умови Путіна
Про це він сказав перед закриттям з'їзду своєї партії, повідомляє Corriere della sera.
"Миру потрібно досягнути якомога швидше. Я вважаю, що об'єднана Європа повинна зробити пропозицію миру, намагатись переконати українців прийняти вимоги Путіна", – говорить Берлусконі.
За його словами, посилати Україні зброю – це теж участь у війні, і це не потрібно аж так афішувати. Окрім того, Берлусконі переконаний, що санкції проти Росії несуть шкоду і Європі.
- Після подій у Бучі Берлусконі заявляв, що "глибоко розчарований і засмучений" Путіним.
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