Берлусконі заявив, що Європа повинна "переконати українців на умови Путіна"

Про це він сказав перед закриттям з'їзду своєї партії, повідомляє Corriere della sera.

"Миру потрібно досягнути якомога швидше. Я вважаю, що об'єднана Європа повинна зробити пропозицію миру, намагатись переконати українців прийняти вимоги Путіна", – говорить Берлусконі.

За його словами, посилати Україні зброю – це теж участь у війні, і це не потрібно аж так афішувати. Окрім того, Берлусконі переконаний, що санкції проти Росії несуть шкоду і Європі.

Після подій у Бучі Берлусконі заявляв, що "глибоко розчарований і засмучений" Путіним.