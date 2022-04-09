Берлусконі "глибоко розчарований і засмучений" Путіним

Про це він розповів зі сцени з'їзду заснованої ним найчисельнішої італійської правої партії "Вперед, Італіє" (Forza Italia), передає Еспресо.TV із посиланням на повідомлення Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA).



"Я не можу і не хочу приховувати, що я глибоко розчарований і засмучений поведінкою Володимира Путіна", - наголосив Берлусконі.



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"Після жахіть масових вбивств мирного населення в Бучі та інших українських населених пунктах, після справжніх воєнних злочинів, Росія не може заперечувати свою відповідальність.



Повний запис з'їзду. Виступ Берлусконі починається з 2 год. 12 хв.



Навпаки, вона має, у власних інтересах, виявити та притягнути до суду винних, чия поведінка з точки зору закону та моралі вважається неприйнятними навіть під час війни", - пояснив політик.



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Разом з тим, першочергову відповідальність за дії російської армії в Україні, "серйозну відповідальність перед усім світом", на думку Берлусконі, має понести особисто Путін.



Довідка



2015 року в зв'язку із незаконним перетином державного кордону України та відвідинами окупованого Росією Криму, Служба безпеки України забороняла Берлусконі на три роки в'їзд до України.

