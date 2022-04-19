Без Angry Birds, Minecraft та Destiny. Нові технологічні санкції проти Росії та Білорусі

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Цифрова блокада РФ та РБ триває. Продовжую розповідати вам про технологічні компанії та їхні санкції. Дякую!", - написав очільник Мінцифри.

Сьогодні, 19 квітня, з Росії та Білорусі вирішили піти:

MongoDB Inc. припинила діяльність у Росії. Американська компанія MongoDB Inc. призупинила продажі своїх хмарних сервісів клієнтам у Росії та Білорусі. Також компанія не продаватиме ПЗ свого флагманського продукту — системи управління базами даних, що не потребує опису схеми таблиць, MongoDB.

Хмарна PaaS-платформа Heroku більше не реєструє користувачів із Росії.

Capcom без попередження зняла всі свої ігри з продажу в російському Steam.

1Password — нові облікові записи з Росії не реєструються. Сплатити або продовжити підписку поточним користувачам із Росії не можна, після закінчення платіжного періоду акаунти перейдуть у режим «лише для читання». Застосунок видаляли з українських магазинів застосунків, але пізніше повернули.

Soda PDF не обслуговує клієнтів із Росії та Білорусі. Soda PDF — це програми, які використовуються для відкриття, перегляду, створення, перетворення, редагування, захисту та обміну файлами Portable Document Format.

Strava, соціальна мережа для спортсменів, більше не працює в Росії та Білорусі. Користувачам пропонують вивантажити свої дані та оформити повернення вартості передплати.

Bungie призупинила продажі Destiny 2 на територіях Росії та Білорусі.

Ansys Inc.без пояснень припинила технічну підтримку програмного забезпечення.

Студія Rovio, яка створила франшизу Angry Birds, оголосила про призупинення своєї діяльності на території Росії та Білорусі. Ігри компанії вже знято з продажів у Google Play та App Store. Внутрішньоігрові покупки теж відключені. Майбутні оновлення не будуть доступні в Росії та Білорусі. Раніше всі свої ігри, зокрема Brawl Stars, з магазинів застосунків у Росії та Білорусі видалила компанія Supercell. Мобільна версія Minecraft також стала недоступною у рф.

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