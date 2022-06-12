Без довідок про вакцинацію: Німеччина скасувала обмеження на в'їзд в країну

Про це йдеться на сайті німецького МЗС.

Згідно з повідомленням, Німеччина тимчасово, до 31 серпня, зняла всі обмеження на в'їзд у зв'язку з COVID-19 для майже всіх країн, окрім Китаю.

Як повідомляє німецьке міністерство, дозволяється не надавати документи про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або одужання від COVID-19 при в'їзді до Німеччини з будь-якою метою, в тому числі туристичною.

Одначе це скасування не діятиме на тих, хто мешкає у Китаї, оскільки Пекін не погодився взаємно послабити обмеження.

Нагадаємо, ВООЗ заявила, що через одну з країн не може дослідити походження коронавірусу.