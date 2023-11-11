Без піхоти ми були б гуртком аеромоделювання, - співак-фронтовик Хливнюк про роль живої сили у війні з РФ

В інтерв'ю Українській службі Польського радіо співак розповів, від кого і від чого залежить успішне просування війська.

За його словами, українці мають перевагу над росіянами у застосуванні дронів, але сама по собі вона нічого не варта.

"Наприклад, є група цікава на Південному фронті, яка щоночі 1-2 "коробки" ворожі палить тим, що вороги називають "Баба Яга", а ми називаємо "Перунами". Але якби наші побратими і посестри ногами не йшли вперед, пішки, зі зброєю в руках, ми б не змогли ніяк реалізувати цю перевагу", - зазначив Хливнюк.

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"Без сміливості морських піхотинців, піхоти, мотопіхотних бригад. Без людей, які просто йдуть на "нуль" пішки", - заявив Андрій Хливнюк.



"Ми повинні чітко розуміти, що дрони - це дуже дієві засоби боротьби, але засоби боротьби з другою лінією фронту, це не прям "нуль - нуль". І якщо там є, наприклад, природня перешкода, така як річка, то це "нуль", а якщо немає, як на Сході, то бажано бути далі хоча б на пару кілометрів від зони ураження ворожою стрілецькою зброєю. Натомість піхота - завжди попереду. І десантники, і морська піхота", - пояснив співак.

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"Без них ми є ніхто. Ми були б просто гуртком аеромоделювання", - підсумував фронтмен "Бумбоксу".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті в британському часописі The Economist серед кількох кроків, що мають змінити становище українських сил на фронті, назвав й зміну систему укомплектування живою силою.





