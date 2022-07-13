Без призначення прокурора САП переговори про вступ України до ЄС не почнуться, - Шабунін

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Призначення прокурора САП давно вже не є внутрішньополітичним питанням для України. Це питання нашого цивілізаційного вибору. Я хочу нагадати, що в рішенні Єврокомісії про наше кандидатство на вступ до ЄС є чітка норма. В ній чітко вказано, що без призначення переможця конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, переговори про вступ України до ЄС навіть не почнуться", - пояснив Шабунін.



Він також наголосив, що українська чудово усвідомлена в тому, що блокування призначення керівника САП може коштувати України вступу до ЄС.



"Якщо українська влада, яка контролює частину конкурсної комісії та Шостий апеляційний адмінсуд, в якийсь спосіб продовжить блокувати конкурс, або знесе його через суд, то це просто вбиває наше потенційне членство в ЄС. Українська влада про це дуже добре знає. Тому це питання давно вже не внутрішньополітичне, на жаль", - додав Шабунін.

3 лютого, конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури втретє не затвердила результати конкурсу через відсутність кворуму.



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