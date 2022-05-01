Без світла на Київщині залишається майже 20 тис. осель
За минулу добу, 30 квітня, електромонтери відновили світло для 3072 родин у Київській області, зокрема, поінстю відновили подачу електрики у селі Осовець
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Телеграм.
Електромонтери повністю відновили електропостачання у селі Осовець у Вишгородському районі на Київщині, у Бучанському – частково заживили Бучу, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Бородянку, Бишів. Всього за добу 30 квітня світло з'явилося у 3072 родин на Київщині. 1 травня у цих двох районах Київщини продовжиться робота над відновленням енергопостачання.
Однак 19,8 тис. осель в області поки що залишаються без живлення.
Павлюк відзначив, що енергетики відновили електропостачання на склозаводі в Гостомелі.
"Його мережі – один з елементів електроживлення, що дасть змогу подати напругу на інші соціально-важливі об’єкти у місті", – додав голова ОВА.
Нагадаємо, у Вишгородському районі встановили понтонну переправу та міст через річку: на Київщині продовжують відновлювати інфраструктуру й електропостачання.
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