Без світла на Київщині залишається майже 20 тис. осель

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Телеграм.



Електромонтери повністю відновили електропостачання у селі Осовець у Вишгородському районі на Київщині, у Бучанському – частково заживили Бучу, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Бородянку, Бишів. Всього за добу 30 квітня світло з'явилося у 3072 родин на Київщині. 1 травня у цих двох районах Київщини продовжиться робота над відновленням енергопостачання.



Однак 19,8 тис. осель в області поки що залишаються без живлення.



Павлюк відзначив, що енергетики відновили електропостачання на склозаводі в Гостомелі.



"Його мережі – один з елементів електроживлення, що дасть змогу подати напругу на інші соціально-важливі об’єкти у місті", – додав голова ОВА.



Нагадаємо, у Вишгородському районі встановили понтонну переправу та міст через річку: на Київщині продовжують відновлювати інфраструктуру й електропостачання.



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