Без світла залишається понад 2 тис. осель на Київщині у 7 населених пунктах
На Київщині понад 2 тис. осель очікують на відновлення електропостачання
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у телеграм.
"Без світла залишаються майже 2 079 домогосподарств у 7 населених пунктах", – написав він.
При цьому за минулу добу, 14 травня, аварійним бригадам вдалося повернути світло у понад 500 осель у шести населених пунктах, які були знеструмлені череї бої. Зокрема, відновили електропостачання в Гостомелі, Горенці, Ірпені та Бучі Бучанського району, а також у селах Підгайне і Яхнівка, що у Вишгородському районі, додав Павлюк.
Електромонтери відновлюють електромережі, щойно рятувальники завершують розмінування.
15 травня енергетики ДТЕК продовжують роботи Бучанському та Вишгородському районах, у тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях, зазначає голова ОВА.
- Нагадаємо, з 15 травня у Києві та області комендантська година починатиметься пізніше й триватиме з 23:00 до 5:00.
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