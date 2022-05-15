Без світла залишається понад 2 тис. осель на Київщині у 7 населених пунктах

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у телеграм.

"Без світла залишаються майже 2 079 домогосподарств у 7 населених пунктах", – написав він.

При цьому за минулу добу, 14 травня, аварійним бригадам вдалося повернути світло у понад 500 осель у шести населених пунктах, які були знеструмлені череї бої. Зокрема, відновили електропостачання в Гостомелі, Горенці, Ірпені та Бучі Бучанського району, а також у селах Підгайне і Яхнівка, що у Вишгородському районі, додав Павлюк.

Електромонтери відновлюють електромережі, щойно рятувальники завершують розмінування.

15 травня енергетики ДТЕК продовжують роботи Бучанському та Вишгородському районах, у тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях, зазначає голова ОВА.

Нагадаємо, з 15 травня у Києві та області комендантська година починатиметься пізніше й триватиме з 23:00 до 5:00.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb