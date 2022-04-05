США погодили продаж Болгарії винищувачів F-16
Без World of Tanks та доступу до наукової інформації. У Мінцифри повідомили про нові технологічні обмеження для Росії та Білорусі
Цифрова блокада РФ триває – сьогодні до неї долучились нові учасники
Про них повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
- Wargaming залишає Росію та Білорусь. З 31 березня компанія передала свій ігровий бізнес у Росії та Білорусі під місцеве управління Lesta Studio, яка більше не афілійована з Wargaming. Wargaming — компанія яка розробляє і видає відеоігри на ринку free-to-play MMO. Відома розробкою World of Tanks. Компанія також розпочала процес закриття своєї студії у Мінську.
- Американська компанія з ліцензування іноземних лікарів ECFMG відмовляє росіянам в отриманні сертифікатів. Організація ECFMG заблокувала особисті кабінети тих росіян, які вже оплатили послуги та розпочали процес проходження сертифікації в американській ординатурі. Гроші в обліковому записі відображаються, однак скористатися ними не можна.
- FANUC призупинив усі поставки до Росії та Білорусі. А також передасть 1 мільйон євро на гуманітарну допомогу.
- Hexagon призупинили експорт усіх ліцензій на апаратне та програмне забезпечення до Росії. Для гуманітарної підтримки в Україні та надання притулку біженцям Hexagon пожертвував 500 000 євро.
- Rockwell Automation зупинив продажі в Росії. Постачальник промислової автоматизації та інформаційних продуктів зі США — Rockwell Automation — призупинив діяльність у РФ та республіці Білорусь. Компанія також відмовилася від продажу свого ПЗ та території цих країн.
- Компанія Salesforce — розробник однойменної CRM-систем — призупинила операції в Росії. У заяві компанії зазначено, що прямого бізнесу на російському ринку вона не має, розірвання відносин із російськими користувачами відбувається через реселерів.
- Російські вчені можуть втратити доступ до 97% наукової інформації. РФ чекає науково-інформаційна блокада. На території РФ незабаром буде припинено легальний доступ до найбільших повнотекстових колекцій статей видавництв Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers та інших, а також до реферативних баз даних Web of Science та Scopus.
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