Без захоплення Донецької та Луганської областей Путін не піде з України і не буде перемовин, - політтехнолог Голобуцький
Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що без повної окупації Донецької та Луганської областей президент країни-агресорки Росії Володимир Путін не піде з України та не буде йти на жодні перемовини
Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо.
"У Путіна зараз ситуація така, що ось-ось він має розв'язати якісь тактичні задачі. Можливо, це повне захоплення Донецької та Луганської областей. Це те, без чого він не піде з України та не буде домовлятися - не піде на будь-які перемовини", - зазначив Голобуцький.
Політтехнолог припустив, що для президента Росії ситуація стала критичною й треба швидше досягти результатів.
"Путін кидатиме ресурси на захоплення Донеччини й Луганщини. Певно, для агресора вже настала критична ситуація: йому треба до зими закінчити всі ці процеси. І Путін не встигне підготувати резерви. А от кинути 20-30 тисяч білорусів - цілком реально", - зауважив Олексій Голобуцький.
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