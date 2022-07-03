Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо.

"У Путіна зараз ситуація така, що ось-ось він має розв'язати якісь тактичні задачі. Можливо, це повне захоплення Донецької та Луганської областей. Це те, без чого він не піде з України та не буде домовлятися - не піде на будь-які перемовини", - зазначив Голобуцький.

Політтехнолог припустив, що для президента Росії ситуація стала критичною й треба швидше досягти результатів.

"Путін кидатиме ресурси на захоплення Донеччини й Луганщини. Певно, для агресора вже настала критична ситуація: йому треба до зими закінчити всі ці процеси. І Путін не встигне підготувати резерви. А от кинути 20-30 тисяч білорусів - цілком реально", - зауважив Олексій Голобуцький.

1 липня Інститут дослідження війни повідомив, що російські окупанти штурмують Лисичанськ і перегруповуються біля Слов'янська, вагнерівці намагаються просунутись в напрямку Бахмута.

3 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти закріплюються в районі Лисичанська та знищують місто.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb