Окупанти штурмують Лисичанськ і перегруповуються біля Слов'янська, вагнерівці намагаються просунутись в напрямку Бахмута, – ISW

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту дослідження війни (ISW).

Російські війська закріпили свої позиції в північно-західній і південно-східній частинах нафтопереробного заводу. Також рашисти атакували Тополівку, північну частину Вовчоярівки та Малорязанцеве. Повідомлення загарбників про бої в районі Білої Гори свідчать про те, що ЗСУ продовжують обороняти західний берег Сіверського Дінця.

Російські нацисти вели артилерійський вогонь і завдавали авіаударів вздовж траси Бахмут – Лисичанськ, але, станом на 1 липня, не змогли взяти контроль над дорогою через український опір у населених пунктах вздовж шосе. Російські сили обстрілювали українські позиції поблизу Бахмута, безуспішно намагалися покращити свої тактичні позиції для підтримки наступу на Покровське та завдали авіаударів по Покровському та Клиновому. Російські телеграм-канали писали про атаку найманців із групи Вагнера на бахмутському напрямку, але українські офіційні джерела про цей штурм не повідомляли.

Щодо Слов'янського напрямку, то там росіяни не проводили наступальних дій, зосередившись на перегрупуванні військ на північ від Слов’янська, а також веденні артилерійського вогню та покращенні тактичних позицій.