English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Херсонщині український винищувач завдав удару по двох ворожих складах боєприпасів

На Херсонщині український винищувач завдав удару по двох ворожих складах боєприпасів

1 липня, 2022 п'ятниця
21:39
війна з Росією Винищувачі ВПС України

У Херсонській області українська авіація продовжує здобувати успіхи, цього разу винищувач завдав удару по двох складах боєприпасів РФ

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні на південному напрямку характеризується стабільним напруженням та потужним контролем наших сил. Противник продовжує ведення бойових дій відступаючи на запасні рубежі оборони. При цьому застосовують тактику ракетних ударів, обстрілів важкою артилерією й реактивними системами залпового вогню щойно звільнених або глибоко тилових територій", - йдеться у звіті.

Обстріл Одещини

Вночі із акваторії Чорного моря рашисти стратегічною авіацією, Ту-22 спорядженими крилатими ракетами Х-22, тричі вдарили по Білгород–Дністровському району Одеської області. Ворог влучив в багатоквартирний житловий будинок і базу відпочинку курортного селища Сергіївка, третя ракета впала в полі за населеним пунктом.

В багатоповерхівці загинуло 16 людей, на базі відпочинку – 5 цивільних осіб, серед яких 1 дитина. 38 мешканців Сергіївки отримали поранення та травми різного ступеню важкості, серед них 6 дітей, одна вагітна жінка. Всі госпіталізовані. Одна дитина у важкому стані.

З під завалів врятовано 8 осіб з них 3 дитини. Розбір завалів та рятувальні роботи тривають, інформація по втратах та руйнуванням уточнюється.

Обстріл Миколаєва 

Ранком 1 липня Миколаїв та його передмістя були атаковані дванадцятьма ракетами. Ворог продовжує руйнувати портову інфраструктуру, приватні підприємства, зокрема виробництво парфумів та вапна. Одну з ворожих ракет збито силами протиповітряної оборони. Тип і спосіб запуску ракет встановлюється. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Робота української авіації

На Херсонщині нашим винищувачем завдано удару по двох ворожих складах боєприпасів. Всього підрозділами сил оборони виконано понад 120 вогневих завдань. Результати влучань та ворожих втрат уточнюються.

Чорне море

В Чорному морі, як і раніше, чатують в готовності до ракетних ударів 2 кораблі, споряджені 16 "калібрами", та 1 великий десантний корабель.

Загроза ракетних ударів по південних регіонах зберігається на високому рівні. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Україна
Росія
Одещина
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Білгород-Дністровський
Військові новини
Читайте також:
HIMARS
29 червня, 2022 середа
Відкинути РФ на лінію 23 лютого: екскомандувач армії США в Європі Годжес назвав кількість потрібних Україні РСЗВ HIMARS
29 червня, 2022 середа
У британській розвідці висунули свою версію ракетних ударів РФ по цивільних об'єктах
Путін
30 червня, 2022 четвер
Путін попередив Фінляндію та Швецію щодо розгортання сил НАТО
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.47
    Купівля 34.47
    Продаж 35.2
  • EUR
    Купівля 35.77
    Продаж 36.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
1 липня
22:40
Великий десантний корабель ЧФ РФ виходить у море
Росіяни виводять із Севастополя у море застарілі кораблі
22:36
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 липня
22:22
Золото і срібло, відібране росіянами у херсонців
У мертвих окупантів на Херсонщині знайшли золоті та срібні речі, відібрані в українців
22:06
Острів Зміїний
Рашисти двічі обстріляли Зміїний фосфорними бомбами, - Залужний
22:04
Майріс Брієдіс
У Латвії не транслюватимуть чемпіонський бій свого боксера Брієдіса, бо він не підтримав Україну
22:04
Аналітика
Сергій Згурець
Комплекс системи ППО С-200 може змінити ситуацію в українському небі. Колонка Сергія Згурця
22:03
Американська зброя для України
$820 млн. Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
22:00
Ексклюзив
ЄС
Статус кандидата на вступ в ЄС для України - це заслуга українців, а не Путіна, - Княжицький
21:52
Андерс Фог Расмуссен
Ексгенсек НАТО Расмуссен визнав, що відмова у ПДЧ Україні 2008 року була помилкою
21:39
переселенці
Переселенці отримають соцпослуги та виплати навіть у разі втрати паспорта
21:33
Пекка Хаавісто
Фінляндія не обговорювала з Туреччиною екстрадицію курдів, - Reuters
21:24
Оновлено
ТРЦ у Кременчуці після ракетного удару
Російський ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: рятувальники знайшли 29 фрагментів тіл
21:18
Георгій Цитаїшвілі
Чемпіон світу з футболу покинув "Динамо" заради польського клубу
21:13
Терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців
Іноземці, яких угрупування "ДНР" засудило до смертної кари, подали апеляцію, - російські "ЗМІ"
21:11
Михайло Подоляк
Росія — це країна, яка ненавидить навколишній світ, - Подоляк
21:07
Арена Львів
Сезон УПЛ стартує 23 серпня, - журналіст Циганик
20:56
Генерал Марк Міллі
США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Залужний поговорив з генералом Міллі
20:51
російські військові окупанти
У "ДНР" хочуть засудити до смертної кари ще двох британців
20:51
Міністерство фінансів України
Німеччина надала Україні 1 млрд євро
20:49
Олександр Корнієнко
"Вони прекрасно працюють": Корнієнко заявив, що дивиться вимкнені з цифрового ефіру Еспресо, 5 канал і Прямий
20:47
газопровод
Норвегія розгляне можливість постачання газу Україні
20:42
санкції проти Росії
Понад три десятки продавців зброї з Росії уникли санкцій, - Reuters
20:30
Ексклюзив
посольство США
Поставки Україні за ленд-лізом будуть не зі складів, а з виробничих ліній, - експерт Defense Express Рябих
20:28
зерно хліб пшениця елеватор
Крадене зерно з Бердянська прибуло до Туреччини, - посол просить вжити невідкладних заходів
20:20
Вантажний потяг на шляху до Калінінграда в Кибартай, Литва
Німеччина обурена забороною Литви транзиту вантажів до Калінінграда, - Der Spiegel
20:15
ООН
Україна звернулася до Міжнародного Суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про запобігання геноциду
20:11
Укрпошта погасила марки, присвячені "Воскресінню" Петра Сметани
Укрпошта погасила марки, присвячені виставці "Воскресіння" львів'янина Петра Сметани на бієнале у Венеції
20:10
Уряд України
У проєкті оптимізації структури Кабміну пропонують ліквідувати Міністерство у справах ветеранів, - Ірина Фріз
20:04
ЄСПЛ
ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити права українських військовополонених
19:39
ЗМІ: Universal Pictures закриває офіс у Росії
19:39
Безпілотник "Форпост"
ЗСУ збили російський безпілотник вартістю $7 млн
19:27
Оновлено
Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Білгород-Дністровському районі Одещини
Росіяни завдали ракетного удару по Сергіївці на Одещині: кількість загиблих зросла до 21
19:10
Лисичанськ
Україна відбила ворожу розвідку у напрямку Лисичанського желатинового заводу, - звіт Генштабу
19:07
Еспресо Прямий 5 канал
Петиція проти відключення Еспресо, 5 каналу і Прямого набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
19:06
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
Під виглядом "виплат від Ахметова": ПриватБанк попередив українців про шахрайський сайт
18:59
діти і гроші
В Україні збільшили мінімальний розмір аліментів
18:58
Співзасновник "Монобанку" Володимир Яценко: за рахунок нових технологій виробництва безпілотників ми можемо перевершити агресора у кількості та якості протягом року
18:57
Норвегія
Норвегія надасть Україні 1 млрд євро допомоги до кінця 2022 року, - премʼєр Стере
18:53
мобілізація рф солдати орки
Росія розпочала мобілізацію у Владивостоці і Сергєєвці
18:46
Євроcoюз ЄС
Єврокомісія пропонує надати Україні 1 млрд євро - першу частину макрофінансової допомоги
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV