На Херсонщині український винищувач завдав удару по двох ворожих складах боєприпасів

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні на південному напрямку характеризується стабільним напруженням та потужним контролем наших сил. Противник продовжує ведення бойових дій відступаючи на запасні рубежі оборони. При цьому застосовують тактику ракетних ударів, обстрілів важкою артилерією й реактивними системами залпового вогню щойно звільнених або глибоко тилових територій", - йдеться у звіті.

Обстріл Одещини

Вночі із акваторії Чорного моря рашисти стратегічною авіацією, Ту-22 спорядженими крилатими ракетами Х-22, тричі вдарили по Білгород–Дністровському району Одеської області. Ворог влучив в багатоквартирний житловий будинок і базу відпочинку курортного селища Сергіївка, третя ракета впала в полі за населеним пунктом.

В багатоповерхівці загинуло 16 людей, на базі відпочинку – 5 цивільних осіб, серед яких 1 дитина. 38 мешканців Сергіївки отримали поранення та травми різного ступеню важкості, серед них 6 дітей, одна вагітна жінка. Всі госпіталізовані. Одна дитина у важкому стані.

З під завалів врятовано 8 осіб з них 3 дитини. Розбір завалів та рятувальні роботи тривають, інформація по втратах та руйнуванням уточнюється.

Обстріл Миколаєва

Ранком 1 липня Миколаїв та його передмістя були атаковані дванадцятьма ракетами. Ворог продовжує руйнувати портову інфраструктуру, приватні підприємства, зокрема виробництво парфумів та вапна. Одну з ворожих ракет збито силами протиповітряної оборони. Тип і спосіб запуску ракет встановлюється. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Робота української авіації

На Херсонщині нашим винищувачем завдано удару по двох ворожих складах боєприпасів. Всього підрозділами сил оборони виконано понад 120 вогневих завдань. Результати влучань та ворожих втрат уточнюються.

Чорне море

В Чорному морі, як і раніше, чатують в готовності до ракетних ударів 2 кораблі, споряджені 16 "калібрами", та 1 великий десантний корабель.

Загроза ракетних ударів по південних регіонах зберігається на високому рівні.

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