Росіяни закріплюються в Лисичанську, місто – у вогні, усі адмінбудівлі знищено вщент, - Гайдай
Російські окупанти закріплюються в районі Лисичанська та знищують місто, українські військові відбили наступ ворога поблизу Білогорівки
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.
За його словами, окупанти кинули на Лисичанськ усі сили та атакували місто з небаченою жорстокою тактикою.
"Так, якщо в Сєверодонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську впродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це, попри знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Зазнають значних втрат, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти", - написав Гайдай. .
Він додав, що минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру. Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини. Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка, поблизу якої було відбито ворожий наступ.
- 3 липня у ISW припустили, що російські війська, ймовірно, найближчими днями встановлять контроль над Луганщиною.
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