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Російські війська, ймовірно, найближчими днями встановлять контроль над Луганщиною і направляться на Сіверськ, - ISW

3 липня, 2022 неділя
07:15
війна з Росією Сіверський Донець, понтонний міст

Інститут дослідження війни бачить пріоритет РФ захоплення всієї Луганщини найближчим часом, а потім взяття українських позицій у Сіверську, перш ніж окупанти повернутись до Слов'янська і Бахмута

Про це інформує американський Інститут дослідження війни - ISW.

"Російські війська, ймовірно, встановлять контроль над рештою території Луганської області найближчими днями і, ймовірно, потім зроблять пріоритетні удари по українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов’янськ і Бахмут. Відхід українців до Сіверська дозволить українським силам зменшити ризик негайного оточення, але українські сили можуть продовжити відхід з боями до лінії біля траси E40 від Слов’янська до Бахмута", - йдеться в повідомленні.

Армія РФ продовжуватиме наступати на південний захід від Лисичанська намагаючись вийти на адмінкордон Луганщини. 

"Російські війська зайняли позиції у Верхньокам'янці, розташованій приблизно за 15 км на південний захід від Лисичанська та лише за 13 км на схід від Сіверська. Успішний штурм також означає, що російські війська заблокували північно-східну частину траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ (яку, за оцінками ISW, Україна не могла використовувати як головний GLOC протягом деякого часу). Постійні російські наступальні та розвідувальні операції навколо Берестового та на захід від Лисичанська свідчать про те, що російські сили можуть віддати перевагу наступу на Сіверськ, а не негайному наступу на Бахмут. У "ЛНР" також опублікували кадри біля вітального знаку "Привілля", а супутниковий знімок російського понтонного мосту підтверджує, що російські війська перетнули Сіверський Донець на південний схід від Кремінної. Російські війська, ймовірно, також будуть наступати на Сіверськ з району Привілля тепер, коли вони просунулися до самого Лисичанська", - інформують в ISW.

  • У США применшують досягнення російської армії, наголошуючи на великій кількості вбитих окупантів, та визнають, що вони поступово захопили територію на Сході. Це стосується Сєверодонецька та загрози захоплення Лисичанська.
  • Найскладнішою ситуація на сході є зараз на Лисичанському та Бахмутському напрямках, а також у Харківській області, заявив речник Національної гвардії України.

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Луганщина
Лисичанськ
окуповані території
окупанти
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