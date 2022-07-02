Про це пише Washington Post.

Видання повідомляє, що після повномасштабного вторгнення Росії адміністрація Байдена виділила понад 6,9 мільярда доларів США на озброєння та іншу безпекову допомогу Україні.

Корі Шаке, директор досліджень зовнішньої та оборонної політики в Американському інституті підприємництва, розкритикувала Пентагон з приводу типу та кількості зброї, яку вони надають, сказавши, що Сполучені Штати могли б надіслати більше та швидше.

Шаке оцінила, що українські сили здатні виграти війну і, ймовірно, накопичують зброю перед великим контрнаступом, який не може розпочатися, доки у них не буде достатньо техніки, щоб відбити росіян.

"Нам просто потрібно натиснути педаль газу і допомогти їм досягти успіху якомога швидше", - сказала вона.

Український чиновник, який говорив на правах анонімності, сказав, що потік американської зброї часто недостатньо швидкий.

"Нам потрібно багато цього на вчора, навіть не на завтра. Ми втрачаємо найцінніше: наших солдатів і офіцерів. Тому нам потрібна важка зброя швидше і якомога більше", - сказав він.

Бенджамін Фрідман, політичний директор Defence Priorities, сказав, що заявлена ​​Україною мета витіснити російські війська здається "все більш нереальною" і що адміністрація Байдена повинна натиснути на Україну, щоб вона йшла на переговори з Росією та прагнула до політичного врегулювання.

"Ніхто не хоче, щоб вони поступалися територією, або навряд чи хтось хоче, щоб вони поступалися територією. Але ви повинні чесно оцінити ситуацію і сказати, що ви отримаєте мир натомість території. Я вважаю, що ми повинні робити більше, щоб тиснути на них, і я вважаю, що ми робимо ведмежу послугу не лише звичайним українцям, але меншою мірою американцям і всім іншим, хто страждає від економічних проблем через війну", - сказав Фрідман.

Член палати представників США Пітер Меєр сказав, що бойові дії зараз мають чітко визначену лінію конфлікту, територія повільно переходить з рук в руки. За його словами, може бути важко зрозуміти нюанси того, що буде далі.

Конгресмен Ро Ханна (штат Каліфорнія) сказав, що, хоча він схвалює мету адміністрації не дати Росії захопити Київ, Сполучені Штати не можуть змиритися з "тривалим, нескінченним конфліктом, який сіє хаос для американської економіки та глобальної економіки".

За його словами, демократи не погодилися підтримувати Україну за будь-яку ціну.

"Люди не хочуть бачити примиреного ставлення до того, що це просто триватиме. Який план на дипломатичному фронті?" - сказав Ханна.

1 липня міністерство оборони США підтвердило надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі $820 млн.

2 липня Пентагон прокоментував "жест доброї волі" РФ на Зміїному. У міністерстві оборони США заявили, що острів Зміїний у Чорному морі було звільнено від росіян завдяки успішним діям українських військових.

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