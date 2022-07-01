$820 млн. Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
Міністерство оборони США підтвердило надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі $820 млн
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Пакет включатиме, зокрема, додаткові боєприпаси для HIMARS, дві системи ППО NASAMS та до 150 тисяч снарядів для артилерії.
Цю інформацію підтвердили й на офіційному сайті Пентагону.
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