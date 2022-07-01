$820 млн. Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Пакет включатиме, зокрема, додаткові боєприпаси для HIMARS, дві системи ППО NASAMS та до 150 тисяч снарядів для артилерії.

Цю інформацію підтвердили й на офіційному сайті Пентагону.

1 липня Залужний поговорив з генералом Міллі: США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

У попередній розмові з генералом Міллі, що відбулася 24 червня, Залужний наголосив, що Україні потрібен "вогневий паритет", щоби "стабілізувати" ситуацію на східному фронті.

Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що поставки Україні за ленд-лізом будуть не зі складів, а з виробничих ліній.

9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.

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