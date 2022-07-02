Лисичанськ не оточено. Нацгвардія заперечує слова Кадирова

Про це передає Укрінформ з посиланням слова речника Національної гвардії України Руслана Музичука.

Музичук уточнив, що наразі біля міста Лисичанська Луганської області йдуть запеклі бої, але саме місто не оточене, воно під контролем українських військ.

"За останні кілька днів, як показує інформація Генштабу, ситуація є найскладнішою на Лисичанському, Бахмутському напрямках та на Харківщині. Також на Слов’янському напрямку противник проводить спробу штурмових дій, намагаючись покращити своє тактичне положення", - зазначив речник Нацгвардії.

За його словами, ворог намагається вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей.

Разом із тим є велика загроза ракетних і артилерійських обстрілів південних і північних регіонів України, зокрема прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

Крім того, речник Нацгвардії поінформував, що і Нацполіція, і НГУ проводять багато заходів для того, щоб укріпити українські прикордонні регіони, зокрема ділянку кордону з Білоруссю.

Раніше глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров опублікував заяву свого полку імені Ахмата-Хаджі Кадирова, в якій заявляється про повне оточення Лисичанська "союзними військами".

Як заявив Кадиров, незабаром розпочнеться повномасштабний наступ на місто. Українським військам нібито нікуди відступати, всі в'їзди та виїзди з Лисичанська заблоковані. За його словами, оточення настільки щільне, що його не вдасться прорвати.

Він також додав, що все місто пройшли з боєм підрозділи "Другого корпусу "народної міліції "ЛНР" під командуванням його голови Апти Алаудінова.

На Донеччині росіяни за добу обстріляли 58 об'єктів, зокрема 43 будинки, є вбиті й поранені. Окупанти застосували авіацію, ракети зенітного ракетного комплексу "С-300", "гради", "урагани", "смерчі" й артилерію. Вони цілеспрямовано гатили по житловому сектору.

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